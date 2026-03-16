España jugará un amistoso contra Serbia el 27 de marzo en lugar de la Finalissima

España jugará un amistoso contra Serbia el viernes 27 de marzo en el estadio de La Cerámica en Villarreal en lugar de la Finalissima suspendida contra Argentina. La Real Federación Española de Fútbol, durante el proceso de cooperación con la UEFA para hallar una solución a la imposibilidad de celebrarse el partido en Qatar, trabajó para encontrar alternativas por si finalmente se cancelaba, como así ha sido.

Fruto de ello, la selección española se estrenará en 2026 con un amistoso ante Serbia que tendrá lugar en La Cérmica en Villarreal a las 21:00 horas. Servirá como test de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el otro encuentro que tenía programado para el parón de marzo frente a Egipto en Doha tampoco se disputará por la guerra en Oriente Medio.

Luis de la Fuente dará a conocer su lista de convocados el próximo viernes para este y otro amistoso para el que la Federación busca un segundo rival. El proceso frustrado de organización de la Finalissima comenzó el 16 de mayo de 2025, cuando la RFEF se reunió en Paraguay con CONMEBOL, FIFA, UEFA y AFA para iniciar los trámites que permitieron llegar a un acuerdo para disputarse en Qatar.

Sin embargo, la situación bélica que afecta a varios países, Qatar entre otros, desatada el pasado 28 de febrero, obligó a las instituciones a buscar otra sede, ya que no se podía garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados, etc.

Por otro lado, desde Las Rozas se trabaja para cerrar un segundo amistoso el día 30 o el 31 contra Egipto. Un segundo amistoso que también estaba programado para jugar en Doha, aunque todo apunta a que se disputará en España como el amistoso contra Serbia.

España-Serbia por la Finalissima

Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello, como aclara el propio organismo en su comunicado con el que reacciona a la suspensión del evento.

La RFEF aclaró las distintas opciones que había propuesto en consenso con la UEFA: «España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones. Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades: Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito; celebrar el partido en sede neutral; celebrar el partido con otro formato».

Comunicado de la Selección

En su camino de preparación a la Copa Mundial FIFA que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canada, la Selección española jugará un encuentro de carácter amistoso el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas. El rival: Serbia. El escenario: La Cerámica.

De esta forma, el combinado nacional se desplazará hasta la ciudad castellonense para medirse al equipo balcánico en un exigente duelo que se llevará a cabo en el estadio del Villarreal CF, recinto con capacidad para 21.332 espectadores.

Esta será la cuarta vez que la Selección visite el feudo amarillo, donde se mantiene invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, e igualar ante Suiza (1-1) en 2018.

Sobre el rival, España y Serbia se han visto las caras en tres ocasiones, ofreciendo un balance favorable para los nuestros con un empate y dos triunfos, el último en la Nations League de 2024 con goles de A. Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.

Después de medirse a Georgia en Elche y a Países Bajos en la capital del Turia, el de Vila-real supondrá el tercer choque que la Selección española afronte en la Comunidad Valencia en el último año.