Así queda el palmarés de Roland Garros tras la victoria de Zverev

Alexander Zverev se ha proclamado por primera vez en su carrera campeón de Roland Garros. Lo ha hecho tras derrotar en la final a Flavio Cobolli, que que se quedó en la orilla. El italiano llegaba sin disputar la semifinal por enfermedad de Arnaldi, su rival. Había cuajado dos semanas perfectas, sin embargo, en la final no pudo remontar.

Zverev ha ganado todo tipo de títulos, entre ellos un oro olímpico, pero se le resistía un Grand Slam —ha claudicado en las tres finales que ha disputado— y su carrera opositaba a ser la del mejor tenista de la historia sin un gran título en su vitrina. Ha estrenado su palmarés de grandes con su triunfo en Roland Garros.

El palmarés de Roland Garros queda dominado por un Rafa Nadal que es y será por muchos años el rey de París. 14 Roland Garros del manacorí. Pero ya asoma por abajo, aún muy lejos, el murciano. Alcaraz, tras ganar las dos últimas ediciones, se pone con dos títulos.

Palmarés de Roland Garros

1891 – H. Briggs (Gran Bretaña)

1892 – Jean Schopfer (Francia)

1893 – Laurent Riboulet (Francia)

1894 – André Vacherot (Francia)

1895 – André Vacherot (Francia)

1896 – André Vacherot (Francia)

1897 – Paul Aymé (Francia)

1898 – Paul Aymé (Francia)

1899 – Paul Aymé (Francia)

1900 – Paul Aymé (Francia)

1901 – André Vacherot (Francia)

1902 – Michel Vacherot (Francia)

1903 – Max Decugis (Francia)

1904 – Max Decugis (Francia)

1905 – Maurice Germot (Francia)

1906 – Maurice Germot (Francia)

1907 – Max Decugis (Francia)

1908 – Max Decugis (Francia)

1909 – Max Decugis (Francia)

1910 – Maurice Germot (Francia)

1911 – André Gobert (Francia)

1912 – Max Decugis (Francia)

1913 – Max Decugis (Francia)

1914 – Max Decugis (Francia)

1915 a 1919. No se jugó Roland Garros por la I Guerra Mundial

1920 – André Gobert (Francia)

1921 – Jean Samazeuilh (Francia)

1922 – Henri Cochet (Francia)

1923 – François Blanchy (Francia)

1924 – Jean Borotra (Francia)

1925 – René Lacoste (Francia)

1926 – Henri Cochet (Francia)

1927 – René Lacoste (Francia)

1928 – Henri Cochet (Francia)

1929 – René Lacoste (Francia)

1930 – Henri Cochet (Francia)

1931 – Jean Borotra (Francia)

1932 – Henri Cochet (Francia)

1933 – Jack Crawford (Australia)

1934 – Gottfried von Cramm (Alemania)

1935 – Fred Perry (Reino Unido)

1936 – Gottfried von Cramm (Alemania)

1937 – Henner Henkel (Alemania)

1938 – Don Budge (Estados Unidos)

1939 – Don McNeill (Estados Unidos)

1940 a 1945. No se jugó Roland Garros por la II Guerra Mundial

1946 – Marcel Bernard (Francia)

1947 – Jozsef Asboth (Hungría)

1948 – Frank Parker (Estados Unidos)

1949 – Frank Parker (Estados Unidos)

1950 – Budge Patty (Estados Unidos)

1951 – Jaroslav Drobný (Egipto)

1952 – Jaroslav Drobný (Egipto)

1953 – Ken Rosewall (Australia)

1954 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1955 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1956 – Lew Hoad (Australia)

1957 – Sven Davidson (Suecia)

1958 – Mervyn Rose (Australia)

1959 – Nicola Pietrangeli (Italia)

1960 – Nicola Pietrangeli (Italia)

1961 – Manolo Santana (España)

1962 – Rod Laver (Australia)

1963 – Roy Emerson (Australia)

1964 – Manolol Santana (España)

1965 – Fred Stolle (Australia)

1966 – Tony Roche (Australia)

1967 – Roy Emerson Australia)

1968 – Ken Rosewall (Australia)

1969 – Rod Laver (Australia)

1970 – Jan Kodeš (Checoslovaquia)

1971 – Jan Kodeš (Checoslovaquia)

1972 – Andrés Gimeno (España)

1973 – Ilie Nastase (Rumania)

1974 – Bjorn Borg (Suecia)

1975 – Bjorn Borg (Suecia)

1976 – Adriano Panatta (Italia)

1977 – Guillermo Vilas (Argentina)

1978 – Bjorn Borg (Suecia)

1979 – Bjorn Borg (Suecia)

1980 – Bjorn Borg (Suecia)

1981 – Bjorn Borg (Suecia)

1982 – Mats Wilander (Suecia)

1983 – Yannick Noah (Francia)

1984 – Ivan Lendl (Checoslovaquia)

1985 – Mats Wilander (Suecia)

1986 – Ivan Lendl (Checoslovaquia)

1987 – Ivan Lendl (Checoslovaquia)

1988 – Mats Wilander (Suecia)

1989 – Michael Chang (Estados Unidos)

1990 – Andrés Gómez (Ecuador)

1991 – Jim Courier (Estados Unidos)

1992 – Jim Courier (Estados Unidos)

1993 – Sergi Bruguera (España)

1994 – Sergi Bruguera (España)

1995 – Thomas Muster (Austria)

1996 – Yevgueni Kafelnikov (Rusia)

1997 – Gustavo Kuerten (Brasil)

1998 – Carlos Moyá (España)

1999 – Andre Agassi (Estados Unidos)

2000 – Gustavo Kuerten (Brasil)

2001 – Gustavo Kuerten (Brasil)

2002 – Albert Costa (España)

2003 – Juan Carlos Ferrero (España)

2004 – Gastón Gaudio (Argentina)

2005 – Rafa Nadal (España)

2006 – Rafa Nadal (España)

2007 – Rafa Nadal (España)

2008 – Rafa Nadal (España)

2009 – Roger Federer (Suiza)

2010 – Rafa Nadal (España)

2011 – Rafa Nadal (España)

2012 – Rafa Nadal (España)

2013 – Rafa Nadal (España)

2014 – Rafa Nadal (España)

2015 – Stanislas Wawrinka (Suiza)

2016 – Novak Djokovic (Serbia)

2017 – Rafa Nadal (España)

2018 – Rafa Nadal (España)

2019 – Rafa Nadal (España)

2020 – Rafa Nadal (España)

2021 – Novak Djokovic (Serbia)

2022 – Rafa Nadal (España)

2023 – Novak Djokovic (Serbia)

2024 – Carlos Alcaraz (España)

2025 – Carlos Alcaraz (Italia)

2026 – Alexander Zverev (Alemania)