La Federación de Argentina sale al auxilio del «querido» Infantino: «Es un modelo transparente»

La Federación de Argentina ha salido en las últimas horas al auxilio de su «querido Gianni Infantino» en mitad de la mayor crisis del presidente actual de la FIFA. La AFA ha emitido un comunicado oficial de apoyo y respaldo «por la gestión realizada en los últimos diez años». Un claro movimiento para colocarse a favor de Infantino en esta gran crisis del máximo organismo del fútbol mundial.

«En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a usted, querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente», comienza señalando el comunicado de la Federación de Argentina colocándose claramente a favor de Infantino.

«En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas», señala la AFA reconociendo que la última propuesta de Infantino de privatizar el Mundial fue un error.

La Federación de Argentina apoya a Infantino

«Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones», añade en su comunicado la AFA.

«De igual manera, y como ya lo hemos expresado, usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas», dice la Federación de Argentina sobre la gestión de Gianni Infatino al frente de la FIFA.

«Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte», dice la AFA en un texto lleno de agradecimientos hacia Infantino.

AFA seguirá apoyando a Infantino como próximo presidente: «En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo».