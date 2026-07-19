Infantino, desatado: celebra la victoria de las leyendas en el Mundial… ¡con los jugadores argentinos!

El Rockefeller Center fue testigo este sábado de un torneo de leyendas del fútbol mundial en la antesala de la final entre España y Argentina este domingo. La victoria fue para el conjunto integrado, entre otros, por los argentinos Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, Oscar Ustari y Maxi Rodríguez. Recibieron la copa de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que, además, terminó cantando y festejando con ellos.

Este torneo se disputa en los días libres que hay entre las semifinales y la final. En él participaron leyendas como Iker Casillas, John Terry, Davor Suker, Hristo Stoichkov, Míchel Salgado, Carles Puyol, Kaká o Cafú. Los partidos contaron con Vozinha como estrella invitada. El meta de Cabo Verde ha sido la gran sensación del Mundial y se llevó una medalla.

Lo más llamativo llegó en el momento de la entrega del trofeo. Infantino entregó la copa de campeones a los argentinos y celebró el título con ellos. Como se puede ver en las imágenes grabadas por el diario Marca, el presidente de la FIFA cantó junto a ellos el «¡campeones, campeones!» en la previa del España – Argentina en la final del Mundial 2026. Las imágenes han generado un gran revuelo en las redes sociales después de las polémicas arbitrales que han rodeado a la Albiceleste en este campeonato.