Los socios de Sánchez se movilizarán este fin de semana para reventar el apoyo a España en el País Vasco

EH Bildu, socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, ha fomentado este viernes las movilizaciones convocadas por radicales vascos este fin de semana con el fin de reventar el apoyo a la Selección española durante la final de la Copa del Mundo contra Argentina en las diferentes pantallas gigantes que se colocarán en varias ciudades como San Sebastián, Bilbao o Vitoria, entre otras.

Radicales vascos se han movilizado durante estos días para reventar el apoyo a la Selección española de fútbol este domingo durante la final del Mundial ante Argentina. Pretenden reivindicar a la Selección vasca en los diferentes actos que se preparan en las grandes ciudades con pantallas gigantes para poder seguir el partido en directo.

«EH Bildu respalda las movilizaciones convocadas para este fin de semana a favor de la oficialidad de la selección vasca. En vísperas de la final del Mundial, diversos colectivos y movimientos sociales de todo el País Vasco han organizado movilizaciones para exigir el reconocimiento oficial de la selección vasca», señalaron los socios de Sánchez a través de sus redes sociales este viernes.

EH Bilduk bat egiten du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde asteburuan deitutako mobilizazioekin. Munduko Futbol Txapelketako finalaren atarian, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak antolatu dituzte hainbat eragile eta herri mugimenduk Euskal… pic.twitter.com/lVNLpttxEd — EH Bildu (@ehbildu) July 17, 2026

Comunicado de EH Bildu

Tras la multitudinaria cadena humana entre Irún y Hendaya en apoyo al equipo, EH Bildu anima a la ciudadanía a salir de nuevo a la calle este fin de semana y a mostrar símbolos vascos y las camisetas de la selección. Lo hacemos para proclamar con fuerza —desafiando imposiciones, negativas y prohibiciones— que la selección vasca es *nuestra*.

Al ser el País Vasco una nación, reivindicamos nuestro derecho a participar oficialmente y en igualdad de condiciones en competiciones internacionales con nuestra propia selección; una postura compartida por la gran mayoría de la sociedad vasca.

Por ello, hacemos un llamamiento a unir fuerzas a toda la ciudadanía vasca que defiende el pleno ejercicio de nuestros derechos. No pedimos privilegios, sino el reconocimiento y el respeto de los mismos derechos que tienen otras naciones.

¡Una nación, una selección! ¡Nuestro país, nuestros colores y nuestra selección!