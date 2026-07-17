PNV y Bildu, socios de Sánchez, exigen el reconocimiento de la «nación vasca» en una declaración conjunta

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno que preside Pedro Sánchez, se han unido este viernes para pedir el «reconocimiento político de la nación vasca» en una declaración conjunta. Ambos partidos defienden la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la «bilateralidad, el respeto mutuo y el reconocimiento de la voluntad democrática» de la ciudadanía vasca como eje de cualquier futura reforma del marco político.

En el documento, las dos formaciones sostienen que esa nueva relación debe traducirse en la creación de un «nuevo estatus jurídico y político para el País Vasco». A su juicio, dicho marco debería sustentarse en «acuerdos» entre ambas partes y reconocer la capacidad de decisión de la ciudadanía vasca respecto a su futuro político.

«Necesitamos el reconocimiento político de la nación vasca y necesitamos un fondo de poder político que sitúe nuestro autogobierno a la altura de los retos actuales», subrayan ambos partidos en la declaración conjunta.

La declaración ha sido difundida con motivo del 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes de Bergara. Ambas efemérides serán conmemoradas conjuntamente el próximo domingo en un acto previsto en la localidad guipuzcoana de Bergara, donde representantes del PNV y EH Bildu compartirán escenario para reivindicar una actualización del autogobierno vasco.

Además, las dos formaciones insisten en que el reconocimiento político de la «nación vasca» constituye una «prioridad» y consideran imprescindible dotar al País Vasco de un «mayor poder político» que permita afrontar con mayores garantías los retos económicos, sociales e institucionales.

Impulsar la España «plurinacional»

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ya instó al jefe del Ejecutivo el pasado mes de mayo a impulsar la «España plurinacional». «Frente a la prioridad nacional que propugna la extrema derecha; prioridad plurinacional, popular, soberanista y antiautoritaria», aseguró Otegi, quien propuso que tanto su formación como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) concurran en las próximas elecciones generales, previstas para 2027, con un programa «de mínimos».

En esta línea, incidió en que el programa político, social y plurinacional de este proyecto no sólo puede tratar de «parar a la derecha» en las urnas, sino también de dar proyección a un programa «común» que, considera, refleja «un estado de ánimo muy compartido» entre los ciudadanos vascos.