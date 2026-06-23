Bildu se pone al frente de los socios para proteger a Sánchez tras la condena de Ábalos: «Debe continuar»

Un día después de la condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a menos de 24 horas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados por los casos de corrupción que acechan al PSOE, EH Bildu se ha puesto al frente de los socios para defender al presidente: «Debe continuar».

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, cree que la legislatura debe continuar para avanzar en la «plurinacionalidad» y ha animado a Sánchez a tomar «medidas de regeneración democrática», asegurando que es «algo pendiente» en su Gobierno.

Nestor Rego, portavoz de BNG (Bloque Nacionalista Gallego), ha seguido la misma línea que Bildu. Ha recalcado que no va a favorecer «ni por activa ni por pasiva» un gobierno de derechas y se ha limitado a afear a Pedro Sánchez que no haya aprobado aún ninguna «medida de regeneración democrática». También le ha exigido que «cumpla estrictamente» los compromisos firmados con los nacionalistas gallegos.

Sumar ha rechazado un adelanto electoral y cree que lo que debe hacer el PSOE es «limpiar su casa» para dejar de ser un «lastre» en el Gobierno progresista.

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) es otro de los socios que ha hablado sobre la condena del ex ministro, mencionando que es «una estocada más» al Gobierno, pero lejos de cargar contra Sánchez, la diputada de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha instado al Ejecutivo a promover un plan para el último año de legislatura y ha vinculado el apoyo de ERC al cierre de algunas carpetas que considera importantes para Cataluña. «Si se aguanta, que sirva para algo», ha dicho.

De igual manera, Más Madrid también se ha pronunciado tras la sentencia contra José Luis Ábalos. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que «los condenados, bien condenados están». «Todos aquellos que durante la pandemia metieron la mano en la caja para enriquecerse mientras morían personas merecen condena y una sanción ejemplar frente a todos los que hicieron lo mismo y todavía no están siendo juzgados», ha subrayado.

Al hilo, Bergerot ha defendido al Gobierno de Sánchez asegurando que la izquierda del Ejecutivo central «está empujando para mejorar la vida a millones de españoles», aunque ha añadido que todavía «tienen mucho trabajo que hacer», exigiendo a la formación socialista que «limpien su casa» para volver a «construir confianza» en el votante progresista.

La diputada de Compromís Àgueda Micó, del grupo mixto, ha asegurado que esperará a escuchar la comparecencia del presidente para medir su apoyo al Gobierno, pero, de entrada, ha mencionado que a Sánchez le «urge» tomar medidas legislativas.

Podemos dice que el Gobierno «no sirve»

Podemos es el único partido de la izquierda parlamentaria a contracorriente. Su secretaria general, Ione Belarra, ha afirmado que la condena al ex ministro José Luis Ábalos en el caso Mascarillas es «absolutamente definitiva» y deja «muy mal» al Gobierno y al presidente con una situación «insostenible», dado que es «intolerable» que actúen en vez de dar un ejemplo de «dignidad y ética».

«Así no podemos seguir y esta situación es insostenible. Este Gobierno no sirve… Si es que ha tenido más de dos años para explicar por qué cesó al señor Ábalos en julio del año 2021, sin ningún motivo aparente, sin ninguna explicación pública, y no lo ha hecho», ha afirmado este martes en el Congreso.

Sánchez dice que seguirá

Pedro Sánchez ha asegurado durante su visita a la sede del Imserso que su Gobierno seguirá «pese a las piedras en el camino» que se le presenten. El jefe del Ejecutivo ha evitado responder a las preguntas sobre lo que opina de la sentencia que dictó ayer el Tribunal Supremo condenando a su ex número dos, limitándose a decir que su Gobierno va a hacer de España «un país mejor y una democracia mejor».