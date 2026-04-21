La portavoz de ERC justifica los pitos al himno de España y considera peor el «musulmán el que no bote»

Los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey siguen generando un debate polémico. A pesar del irrespetuoso momento en el que los independentistas vascos trataron de boicotearlo con silbidos, son varios los frentes que han salido a justificar que se trata de una «libertad de expresión», poniendo en el foco que no es algo grave en comparación con otros sucesos como el «musulmán el que no bote» que se vivió en Cornellá.

Desde el primer momento, la extrema izquierda salió a respaldar que se pitase el himno. Esta vez la que ha salido públicamente para justificar el lamentable episodio en La Cartuja ha sido la portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordá. «No vi los pitos, pero me lo puedo imaginar. He vivido alguna final donde se ha silbado el himno, pero una cosa es pitar el himno de España y otra llenar el estadio de odio e insultos, e incluso otras cosas que hemos visto. Que cada uno se exprese», comentó.

Sin embargo, Jordá no quiso zanjar ahí el debate y puso en el foco lo que ocurrió en el estadio del Espanyol durante el partido de la selección española: «Hay muchas cosas que deberían sancionarse, como las que ocurrieron en el campo del Espanyol», concluyó la portavoz de ERC a El Chiringuito de Jugones.

🤔 ¿DEBERÍAN SANCIONARSE los PITOS al HIMNO? 🗣️ Teresa Jordá, portavoz adjunta de ERC en el Congreso, responde en @elchiringuitotv. 📹 @Gonzademarto pic.twitter.com/1vUdWXPxm1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2026

La comparación se debe a lo que ocurrió el pasado mes de marzo en un amistoso entre España y Egipto en Cornellá. Una parte de la grada cantó «Musulmán el que no bote» y rápidamente la megafonía del estadio tuvo que lanzar un mensaje en los videomarcadores para condenar cualquier cántico racista. Unos hechos que la Federación condenó e hicieron a la FIFA abrir expediente para estudiar una dura sanción. En menos de un mes, el foco de la extrema izquierda está en que dicho caso pesa más en la balanza que pitar el himno nacional.