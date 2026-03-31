La fiesta de España en Barcelona acaba manchada por cánticos racistas

Día grande en el RCDE Stadium. No era para menos: venía la selección española. Y eso se notó en el ambiente, en la alegría, en la emoción. A veces, demasiada emoción. El feudo del Espanyol colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para ver en directo a los hombres de Luis de la Fuente, que jugaron en Barcelona el que será el penúltimo partido que disputarán en nuestro país antes de poner rumbo al otro lado del charco, donde buscarán la segunda estrella de su historia en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ambiente que se respiró en los prolegómenos del encuentro, en los alrededores del RCDE Stadium, fue de fiesta. No podía ser de otra manera. Mayores y niños, orgullosos, lucían sus camisetas de España y sus banderas nacionales, esas que no pueden mostrar con la normalidad que se debería en su día a día en Cataluña por culpa de los de siempre.

Poco a poco, las gradas del feudo espanyolista comenzaron a poblarse de aficionados con ganas de fiesta, quizá demasiada. Y cuando uno va demasiado excitado, puede pasarse de frenada. El primer derrape llegó en el momento en que se narró por megafonía la alineación de España. Joan García y Luis de la Fuente se llevaron sendas pitadas. Uno, el portero, por haber cambiado el blanquiazul por el azulgrana; el otro, el seleccionador, porque algunos aficionados entendían que su llamada con España no llegó cuando jugaba en el Espanyol para evitar que el Barcelona pagase cinco millones más por la operación. Curiosamente, el más ovacionado fue Lamine Yamal, musulmán. Curioso, cuanto menos.

Llegó el momento de los himnos y la verdad es que fue precioso. La afición, en su gran mayoría con banderas de España, tarareó los acordes nacionales con una emoción pocas veces vista. El balón echó a rodar y el «¡Viva España!» acompañó los primeros minutos del encuentro, hasta que todo empezó a torcerse desde la grada de animación del RCDE Stadium.

Alguien deberá explicar por qué el micrófono cayó en las manos equivocadas y no en las de los supuestos coordinadores de esa grada, pertenecientes a la organización Barcelona con la Selección, que, obviamente, no se hizo responsable de lo que se cantó desde esa zona. Lo más lamentable: «¡Musulmán el que no bote!». Esperemos que Lamine, al que ovacionaban y que es musulmán, no se sintiese ofendido.

La Federación, quizá algo tarde, emitió un mensaje en los videomarcadores al descanso y al comienzo de la segunda parte en el que condenaba cualquier cántico racista. Un mensaje al que, desde el sector más radical del estadio, se respondió con una pitada y con nuevos cánticos racistas. Finalmente, la seguridad de la RFEF tuvo que acudir a esa zona para pedir que cesaran ese tipo de comportamientos.

Hasta Vinicius apareció

Todo fue tan rocambolesco que hasta Vinicius apareció en escena. Sí, Vinicius. Cuando Rodrigo Hernández saltó a calentar, se llevó una gran ovación, pero, de repente y sin sentido aparente, comenzó a escucharse eso de «¡balón de playa, Vinicius, balón de playa!». Difícil de entender. Pero la gente estaba tan exaltada que pitaban incluso a los jugadores de Egipto por ponerse a rezar al término de los primeros 45 minutos.

La locura definitiva llegó con el cambio de Joan García, que debutó con España. Los pitos del inicio se multiplicaron. Hubo incluso enfrentamientos entre aficionados en la grada y la seguridad tuvo que expulsar a algunos. Finalmente, otros, que posiblemente no eran del Espanyol, terminaron coreando su nombre, un gesto que el portero agradeció.

En fin, la fiesta que tenía que haber sido no lo fue, en gran parte por culpa de unos aficionados que se confundieron y terminaron metiendo la pata. Tampoco ayudó el juego de España, alejada de la excelencia de otros encuentros e incapaz de hacer un gol a un combinado egipcio que supo defenderse para empatar en Barcelona.