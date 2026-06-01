El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,17%, aunque el selectivo madrileño ha logrado mantener los 18.300 puntos, cotizando en 18.332,50 enteros.

Entre los motivos de la caída está la subida del precio del petróleo de más de un 3% tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y la falta de certidumbre sobre cuándo será posible un acuerdo de paz.

En concreto, el precio del Brent subía más de un 3%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 93,85 dólares, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 90,3 dólares, tras encarecerse un 3,4%.

En la apertura de la sesión del lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Ferrovial (-1,1%), seguido de Mapfre (-0,94%) y Sabadell (-0,93%).

Farolillos ‘verdes’ del Ibex

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Grifols (+1,53%), Repsol (+1,45%) e Indra (+1,23%).

En el ámbito ‘macro’, el croata Boris Vujcic asumirá desde este lunes la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos, que ha finalizado su mandato de ocho años.

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con caídas (-0,2%), al tiempo que el Dax de Fráncfort y el parisino Cac 40 decrecían un 0,1%.

El bono español se suma al ‘rally’

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,394% tras crecer un 1,4%.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,166 dólares.