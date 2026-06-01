Con motivo de la inflación, este lunes el Gobierno elimina la rebaja del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

De este modo, el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña volverá desde hoy al 21% y el del Impuesto Especial sobre la Electricidad, al 5,11%.

Este 1 de junio se inicia la desactivación gradual de algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

La caída en los precios de la electricidad y del gas natural en el mes de abril permiten iniciar esta desactivación en medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad, que se redujo del 5,11% hasta el 0,5%.

La rebaja del IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña se rebajó del 21% al 10%, supuso un importante alivio para el bolsillo de los españoles.

Medidas que están ‘justificadas’

Según el Ejecutivo, el Plan de Respuesta puesto en marcha y en vigor desde marzo está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del ‘shock’ externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril se situó en el 3,2%, lo que confirma, según el Gobierno, que las medidas puestas en marcha en España «están funcionando», ya que sin ellas la inflación habría sido un punto superior.

En el caso concreto de la electricidad y del gas, los precios en abril bajaron lo suficiente para que se desactiven las medidas en marcha, tal y como recogía una de las cláusulas del real decreto-ley aprobado.

En concreto, la cláusula de desactivación fijaba que si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril se situaba un 15% por encima del IPC de esos componentes en abril de 2025, las medidas seguirán en vigor. Pero, si era más bajo, se desactivarían, algo que ha sucedido con las vinculadas al ámbito energético.

Último respiro para el resto de medidas

No obstante, cabe aclarar que las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Hasta entonces permanecerán intactas las medidas sobre los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).