Se hundió en la taquilla y ahora está gratis en el streaming: el papel más divertido de Ryan Gosling desde ‘Barbie’

El 2026 está dejando grandes taquillazos. Uno de ellos es sin duda El proyecto Salvación, la adaptación de la novela homónima de Andy Weir que vuelve a demostrarnos por qué Ryan Gosling es el intérprete más versátil de su generación. El canadiense fue clave a la hora de liderar los 600 millones de dólares recaudados, marcando un hito histórico para un estudio todavía imberbe como es Amazon MGM. Pero, incluso una estrella mundial como el tres veces nominado al premio de la Academia ha tenido sus traspiés en la cartelera. Uno de ellos acaba de aterrizar hace bien poco al streaming y no podemos evitar recomendar su visionado: Gosling está perfecto en El especialista, una comedia de acción que mereció una acogida más amable en el box office internacional.

Corría el 2024 y aunque el actor venía de fracasos mediáticos como First Man (2018) o El agente invisible (2022), su papel de Ken en Barbie (2023) le había devuelto el hoy en día codiciado estatus de ídolo de Hollywood por el que uno paga una entrada de cine. La cinta de Greta Gerwig cosechó 1.447 millones de dólares en las salas y le valió al de London su última nominación al Oscar. Dichos antecedentes vislumbraban un camino de rosas para su siguiente filme, la adaptación que compartía nombre con una popular serie de los 80. Si a eso se le añadía la presencia del director de Bullet Train (2022) y Deadpool 2 (2018) y el coprotagonismo de Emily Blunt, no era raro imaginar al proyecto de Universal Pictures como un filón irresistible para los espectadores. Desgraciadamente, ni siquiera la presencia de Gosling pudo frenar la caída en picado de El especialista: sólo recaudó 180 millones, generando unas pérdidas de casi 60 millones para el estudio.

No obstante, los árboles no deberían impedirnos ver el bosque. A pesar del desastre financiero, el trabajo de Leitch representa una aventura divertidísima que pone en valor el papel de los dobles de acción y, al mismo tiempo, satiriza los procesos productivos de la meca del celuloide. Ahora y hasta el próximo lunes, 15 de junio, la película estará completamente gratis en RTVE Play. Después, volverá a ser un producto accesible vía alquiler o compra en Google Play, Prime Video, Apple TV y Rakuten TV.

Ryan Gosling lo da todo en ‘El especialista’

La trama se centra en Colt Seavers, un experimentado doble de acción que acaba de salir indemne de un accidente que casi termina con su carrera. De vuelta al ruedo, deberá lidiar con la desaparición de una estrella de cine, recuperar al amor de su vida y, por el camino, encontrar el origen de una profunda conspiración.

Además de Gosling y Blunt, el casting de El especialista se completa con la presencia de Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham, Teresa Palmer y Stephanie Hsu, entre otros.

El motivo de su tropiezo comercial es, como casi siempre, multifactorial. El presupuesto excesivamente alto y una campaña de marketing que no logró hacer ver al público de qué iba la historia terminaron dinamitando un producto que sí entusiasmó a todos aquellos que asistieron a las salas. Su presencia en RTVE Play es una oportunidad fantástica para verla, sin tener que pagar ningún tipo de suscripción.

El actor vuelve al espacio

Mientras esperamos la llegada de Proyecto Salvación a Prime Video, el paso de El especialista por la plataforma de RTVE es la mejor opción que tienen los fans de Gosling. Eso sí, la producción más esperada será la que le devuelva al espacio en 2027, cuando protagonice Star Wars: Starfighter.