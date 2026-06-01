Federico Ziviani, el CEO que custodia el legado de Gérald Genta: «Producimos sólo 1.500 relojes al año, la exclusividad es nuestro ADN»

Con tan sólo 30 años, Federico Ziviani se ha convertido en uno de los líderes más jóvenes de la alta relojería. El CEO de Gerald Charles visitó España para presentar las últimas novedades de la firma fundada por el legendario diseñador Gérald Genta en un encuentro organizado en Madrid por Chocrón Joyeros, distribuidor oficial de la marca en nuestro país. Invitados por la histórica joyería, tuvimos la oportunidad de descubrir de cerca sus nuevos relojes y conversar con el ejecutivo sobre el presente y el futuro de una casa que acaba de celebrar su 26.º aniversario.

Este año la casa cumple 26 años consolidada como una de las referencias más codiciadas entre coleccionistas y amantes de la relojería independiente. Un reconocimiento que se vio reforzado el pasado año cuando recibió en Múnich el prestigioso premio Inhorgenta al Reloj de Lujo del Año.

Ziviani ha visitado Madrid para presentar las últimas novedades de la firma en un encuentro organizado por Moisés Chocrón, CEO y socio fundador de Chocrón Joyeros, representante de la cuarta generación de una familia históricamente ligada al mundo de la joyería. Durante el almuerzo, tuvimos ocasión de descubrir de cerca algunos de los relojes más recientes de la manufactura, probarnos los nuevos modelos y conversar con quien está llamado a liderar el futuro de la marca.

«Cuando el señor Genta fundó Gerald Charles en el año 2000, se acercó a mi padre y le dijo: ‘Franco, ayúdame’»

No es una responsabilidad menor. Gerald Charles es la última marca fundada por Gérald Genta, considerado uno de los diseñadores más influyentes de la historia de la relojería y creador de relojes icónicos como el Royal Oak de Audemars Piguet. Bajo el liderazgo de Federico, la firma continúa creciendo sin renunciar a los valores de exclusividad, innovación y artesanía que inspiraron su nacimiento.

En realidad, la historia de los Ziviani y la relojería de alta gama comenzó mucho antes de que Federico asumiera el cargo. «Nací en el seno de la industria relojera. Mi padre estuvo al frente de Audemars Piguet en Italia desde 1995, antes incluso de que yo naciera. Así que crecí durante la fase de expansión de Audemars Piguet, una época increíble. A menudo me llevaba a reuniones con clientes y cenas, incluso cuando era muy pequeño», recuerda.

«Cuando el señor Genta fundó Gerald Charles en el año 2000, se acercó a mi padre y le dijo: ‘Franco, ayúdame’. Mi padre no pudo incorporarse a la empresa porque todavía trabajaba en Audemars Piguet, así que mi tío Giampaolo se unió a la compañía de relojes y yo viví de primera mano aquellos primeros días de Gerald Charles», explica Federico.

La conexión entre ambas familias fue mucho más allá de una simple colaboración profesional. Cuando Gérald Genta decidió crear su propia marca independiente de relojes, confió la gestión del proyecto a los Ziviani, convencido de que compartían su visión de la relojería. Tras el fallecimiento del diseñador, la familia adquirió la firma en 2003 con el objetivo de preservar su legado y garantizar la continuidad de una de las últimas expresiones creativas del maestro.

Aquella etapa poco tiene que ver con la dimensión actual de la compañía. «En aquel entonces, Gerald Charles no era una marca comercial; nació de una pasión pura. Se trataba de relaciones personales y artesanía, no de éxito comercial», recuerda Ziviani. De hecho, la primera boutique de la firma no abrió sus puertas hasta 2019. Hoy, la marca cuenta con cerca de 80 puntos de venta repartidos por todo el mundo, todos ellos especializados en alta relojería, y mantiene una producción anual de apenas 1.500 piezas.

Un calendario perpetuo que desafía las reglas

La exclusividad forma parte de su ADN, pero también la innovación técnica. «Desarrollamos nuestros propios movimientos, establecemos requisitos específicos como la resistencia a los golpes de 5G y colaboramos con los ingenieros de Vaucher para desarrollarlos conjuntamente. Esto lleva tiempo porque invertimos mucho en I+D», señala. Todo ello se coordina desde el taller de la firma en Ginebra, donde se gestionan las principales operaciones de la manufactura.

Entre las novedades presentadas en Madrid destacó especialmente el nuevo Masterlink Perpetual Calendar Sapphire Dial, una pieza que revela la arquitectura completa de su movimiento gracias a una espectacular esfera de zafiro. Equipado con un innovador calendario perpetuo asimétrico desarrollado íntegramente por la marca, el reloj combina complejidad mecánica, innovación y una legibilidad excepcional.

Sin embargo, uno de los detalles más fascinantes se encuentra en el reverso. Allí aparece grabado un minucioso mapa de Ginebra, donde pueden distinguirse sus calles y la silueta del lago Léman, un homenaje a la ciudad que sigue siendo el corazón de la alta relojería suiza.

Durante la presentación, Federico me invitó a observar otro guiño menos evidente. «Busca San Carlino alle Quattro Fontane», comentaba, señalando la característica silueta de la caja. El diseño de la esfera y sus curvas se inspira en la célebre iglesia barroca diseñada por Francesco Borromini en Roma, considerada una de las grandes obras maestras de la arquitectura italiana del siglo XVII.

Mini Maestro: la propuesta femenina

Otra de las novedades recientes de la firma es el Mini Maestro, lanzado el pasado mes de abril. Concebido para la muñeca de la mujer, combina la elegancia característica de Gerald Charles con un enfoque más deportivo y contemporáneo. Fabricado en titanio ultraligero, destaca por su comodidad, sus juegos de luz y texturas y un sistema de cambio rápido de correa desarrollado internamente que permite personalizar la pieza sin herramientas.