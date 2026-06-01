Se acaba de estrenar pero ya es un éxito en Netflix: por qué todo el mundo está hablando del último thriller de Candela Peña

Una de las películas españolas más esperadas de este año es La desconocida que se acaba de estrenar este 29 de mayo en nuestras salas de cine. La guionista Lara Sendim ha adaptado la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc y ha logrado reflejar ese ambiente oscuro y peligrosos del libro. En esta cinta la trama empieza cuando la policía encuentra en un contenedor en el puerto de Barcelona a una mujer amordazada y maniatada que ha sido torturada por lo menos durante dos día. Los dos policías asignados al caso no logran identificar a esta mujer y debido a este problema se vuelcan en una ardua investigación en la que la policía no solo deberá indagar la identidad de la víctima, sino protegerla de nuevos ataques contra su persona. La película La desconocida se podrá además ver en la plataforma de streaming Netflix a partir del 5 de junio.

La película La desconocida ha sido dirigida por Gabe Ibáñez (Hierro, El ministerio del Tiempo) y está producida por K&S Films y cuenta con Matías Mosteirín y Pola Zito como productores ejecutivos. Uno de los puntos fuertes de esta cinta española es que ha contado en el reparto con actores tan conocidos como Candela Peña, Ana Rujas, Pol López, Manolo Solo y Kira Miró. Esta nueva película ha sido rodada en localizaciones de Barcelona y Algeciras y es una buena opción para los que disfrutan con los thrillers policiales en los que se mezcla el suspense y el misterio.

¿De qué trata la película de Netflix La desconocida?

Como hemos explicado, esta película comienza cuando se encuentra en un contenedor en el puerto de Barcelona a una mujer amordazada y maniatada a la que no logran reconocer. Esta mujer ha sido torturada por lo menos durante dos días y no recuerda nada de su pasado ni de las circunstancias que la han llevado hasta ese lugar. Un caso tan complejo que se convierto en un gran desafío para la policía.

La detective Anna Ripoll, papel que interpreta la actriz Candela Peña, es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate. Los dos intentarán descubrir quién es esta mujer, cómo llegó a ese contenedor en el puerto y de qué tienen que protegerla.

Los dos intentarán seguir las pocas pistas que tienen sobre el caso para poder reconstruir el pasado de esta mujer y descubrir lo que ocurrió antes de que apareciera encerrada en el contenedor. Poco a poco se van dando cuenta de que se están metiendo en aguas pantanosos y que el tiempo corre y si quieren salvar a esa mujer tienen que actuar rápido.

Según la sinopsis oficial: «Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria».

El reparto de este nueva cinta

La protagonista de esta serie es la actriz Candela Peña (El caso Asunta) que interpreta el papel de la detective Anna Ripoll. También tienen un papel de peso los actores Ana Rujas (Cardo) y Pol López (La furgo). Además en el reparto de la película La desconocida cuenta con los actores Manolo Solo (Una quinta portuguesa, Tarde para la ira), Kira Miró (Machos alfa, ¿Quién es Quién), Esther Noya y Pilar Nogales, entre otros.

La película La desconocida es perfecta para los que estén buscando una buena ficción de suspense y misterio con una trama verdaderamente adictiva. La presencia de Candela Peña y de Pol López ya da un viso de calidad a esta producción que sorprende por su trama y la interpretación de sus dos protagonistas. ¿Lograrán estos dos detectives descubrir quién es esta mujer desconocida?

Además de esta película este año en Netflix se han estrenado otras producciones españolas como En nombre de otro, un thriller dirigido por Oriol Paulo y protagonizado por los actores Mario Casas y Blanca Suárez, 53 domingos de Cesc Gay protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez y Mi querida señorita, una adaptación libre de la película homónima de José Luis López Vázquez y cuenta con un reparto liderado por Elisabeth Martínez, Anna Castillo y Paco León. También se estrenará en Netflix este año la película española Gracias equipo protagonizada por los actores Maribel Verdú, Alexandra Jiménez, Pedro Casablanc, Raúl Tejón y Blanca Martínez.