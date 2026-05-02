La nueva película de Netflix número 1 en 89 países: un intenso thriller de supervivencia con una ganadora del Oscar

El pasado 24 de abril se estrenó la película Depredador dominante (Apex) que se ha posicionado como la película más vista en 89 países, incluyendo España. Una original cinta de acción, suspense y supervivencia protagonizada por la actriz Charlize Theron que cuenta la historia de una mujer que está intentando superar un duelo y decide internarse en la naturaleza de Australia para ponerse a prueba y se encuentra con un retorcido asesino que la propone un juego mortal en el que ella es la presa. Una película de una duración de solo 90 minutos que mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el primer momento y que ha conseguido captar la atención de muchos usuarios de Netflix. La película Depredador dominante se está convirtiendo en todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming Netflix tal como ha ocurrido con otras cintas como El botín o Peaky Blinders: El hombre inmortal.

La película Depredador dominante ha sido dirigida por Baltasar Kormákur, al que conocemos por su trabajo en Everest (2015) y La bestia (2012) y el guion ha sido escrito por Jeremy Robbins. Esta cinta de acción destaca por sus arriesgadas escenas de acción y el ritmo que logran imprimir sus creadores desde el primer momento. está protagonizada por la conocida actriz Charlize Theron y el actor Taron Egerton que sorprenden con una interpretación magnífica, sobre todo el segundo. Esta película es una opción perfecta para los que disfrutan con este tipo de ficciones de acción y suspense ambientadas en la naturaleza.

¿Qué ocurre en la película Depredador dominante?

La protagonista de esta película es Sasha, una mujer que se encuentra en un proceso de duelo y que decide adentrarse en un parque nacional de Australia en busca de paz y soledad. Esta mujer es adicta a los deportes de riesgo y una escaladora profesional que decide aprovechar el momento para poner a prueba sus habilidades e intentar recorrer en kayak un río salvaje y peligroso.

Lo que ella no espera es encontrarse allí con Ben, un misterioso y peculiar personaje que en realidad es un asesino y que la atrapará en un juego mortal del que le va a costar salir. Ben comenzará una caza implacable en el que la considera su presa y en el que ella tendrá que enfrentarse a la naturaleza de la zona para sobrevivir.

Según la sinopsis oficial: «Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla elegido como presa en un implacable juego del gato y el ratón”.

Aunque la actriz Charlize Theron lo hace muy bien y borda las escenas de acción, el actor británico Taron Egerton sorprende con este papel tan extremo que transmite miedo y desasosiego en todo momento. El personaje de Ben es uno de esos que impacta y que es difícil de olvidar».

El reparto de esta ficción de supervivencia

La protagonista de esta cinta es Charlize Theron a la que ya hemos visto en otras películas de acción como Mad Max: Fury Road (2015), The Fate of the Furious (2017), F9 (2021) o Fast X (2023) .La actriz da vida a Shasha, una mujer atlética, resistente y acostumbrada a superarse en condiciones extremas. El otro protagonista es el actor Taron Egerton que da vida a Ben, un siniestro asesino que juega con la protagonista y que la pone en una situación límite en la que arriesga su vida.

Además en el reparto están los actores Eric Bana que da vida al personaje de Tommy, Bessie Holland a Cas, Zachary Garred a Leah y Zac Garred, entre otros.

La película Depredador dominante es una buena opción para los que amantes de las ficciones de acción y aventuras y los que estén buscando una cinta diferente que mantiene la tensión durante sus 90 minutos. Una ficción diferente que sorprende por sus arriesgadas escenas de acción y la buena interpretación de sus dos protagonistas de sus complejos papeles.

Además de esta película, este mes de mayo Netflix estrenará Mi querida señorita, El yerno, Sangre asesina, El choque, La novia del año y Las damas primero, entre otras. En cuanto a series en la plataforma de la gran N roja se estrenarán este mes de mayo El caso Hartung, Gloria, Leyendas, Némesis, Malos pensamientos y las nuevas temporadas de Asesinato para principiantes, Las cuatro estaciones y Mindfullness para asesinos, entre otras.