Dura 2 horas, está en Netflix y ya es un éxito mundial: este thriller de Matt Damon y Ben Affleck es un peliculón

Se estrenó hace un mes, pero ni siquiera la tendencia abusiva del algoritmo ha podido refrenar su éxito. Netflix ha encontrado un nuevo tesoro con El botín, el thriller de acción producido y protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck. El proyecto policíaco todavía sigue en el segundo puesto de los filmes más vistos de la plataforma, superando a fenómenos globales como Las guerreras k-pop o a novedades más recientes de la talla de la italiana, El falsificador. Así, encadenando cuatro semanas en la lista viral de la «gran N roja», la cinta dirigida por Joe Carnahan ha sumado estos últimos días otros 7 millones y medio de visualizaciones, acumulando más de 100 millones de visitas desde su llegada al catálogo de la compañía, el pasado 16 de enero.

El botín es una historia distribuida en exclusiva por Netflix y creada a través de Artist Equity, el sello con el que Damon y Affleck buscan transformar el modelo tradicional de la industria creando un sistema que reparta los beneficios comerciales con todo el equipo creativo, incluyendo a los montadores, diseñadores de vestuario u otros responsables técnicos de la obra. La productora ya sabe lo que es brillar en el streaming, pues también fue la responsable de AIR (2023) en Prime Video o de la buddy film Los instigadores (2024) de Apple TV. Ahora, esa repartición de las regalías cobra un sentido mayúsculo y especial viniendo de los ganadores del Oscar al mejor guion por El indomable Will Hunting (1997). Porque aunque a la película todavía le queda un poco para entrar en el top histórico de la marca, ninguna de sus principales competidoras se han atrevido a plantear esa forma de reparto equitativo en un Hollywood donde el grueso de los beneficios extra casi siempre va a parar a los productores ejecutivos y a las grandes estrellas. Sobre todo, desde el cambio de paradigma propiciado por las plataformas de vídeo bajo demanda.

Netflix: Damon y Affleck conquistan la plataforma

El planteamiento argumental de El botín sigue a un equipo de narcóticos de Miami, liderado por Dane Dumars (Damon) y su compañero J.D. Byrne (Affleck), los cuales reciben un soplo de un alijo de un cartel en una casa abandonada. La sorpresa llega cuando allí, descubren 20 millones de dólares en metálico. El hallazgo crea una presión externa del hampa criminal que quiere recuperar su dinero y un detrimento de la confianza del equipo por la enorme cantidad de dinero que está a su alcance.

El proyecto de Netflix, aparte de volver a reunir a Damon y a Affleck, concentra a toda una serie de rostros conocidos de la industria. Desde los nominados al Oscar, Steven Yeun y Teyana Taylor a perfiles como Sasha Calle, Catalina Sandino, Scott Adkins, Kyle Chandler y Nestor Carbonell, entre otros.

Acción sin concesiones: el entretenimiento es su máxima

Como bien sucede con la mayoría de contenidos originales de Netflix, El botín promueve un tipo de contenido que busca ser más que nada, un entretenimiento adrenalínico cuyo argumento se pueda seguir sin una implicación total por parte del espectador. Una mezcla de acción sin concesiones e interpretaciones solventes que articulan una escalada de tensión impactante hasta los títulos de crédito.