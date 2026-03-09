Sonsoles Ónega regresa al trabajo tras la muerte de su padre y rompe a llorar: «¡Duele mucho!»

Este lunes 9 de marzo, Sonsoles Ónega ha vuelto a su trabajo en Antena 3 tras la muerte de su padre, Fernando Ónega, el pasado martes 3 de marzo. La presentadora de Y ahora Sonsoles ha arrancado su programa como de costumbre, informando de toda la actualidad, pero, en un momento determinado, se ha derrumbado en directo cuando una mujer del público le ha dado el pésame. La periodista no ha podido ocultar su emoción y ha roto a llorar.

La muerte de Fernando Ónega

El periodista Fernando Ónega, uno de los cronistas de la política española desde los años de la Transición, falleció el pasado martes 3 de marzo a los 78 años. El cronista tuvo una brillante carrera en la que pasó por medios radiofónicos como la cadena Ser y la cadena Cope y llegó a ser director de prensa de Presidencia del Gobierno en el Ejecutivo de Adolfo Suárez.

El regreso de Sonsoles Ónega

Una de las hijas del periodista, Sónsoles Ónega es, actualmente, uno de los rostros más conocidos de la televisión. Tras 6 días de baja, la comunicadora ha vuelto este lunes 9 de marzo a ponerse al frente de su programa en Antena 3, Y ahora Sonsoles.

Ónega arrancó el espacio sin hacer mención a su situación y comenzó a informar a los espectadores sobre los acontecimientos más relevantes de la actualidad.

Sonsoles Ónega rompe a llorar frente a una invitada

En un momento dado, en el magazine se habló de la entrevista que había concedido el día anterior la actriz Lola Herrera en La Sexta, en la que habló de lo difícil que fue para ella divorciarse en plena dictadura. Por ello, Ónega se acercó para hablar con una señora del público llamada Carmen Herrea, una mujer de 92 años que venía a contar su historia y que no ha podido evitar dedicarle unas palabras de cariño a la presentadora.

«Siento muchísimo lo de tu papá», ha pronunciado Carmen, «eso duele mucho». Sonsoles Ónega se ha roto al escuchar a Carmen, que con la mano en su hombro le ha dado un último consejo: «Hay que luchar en la vida». Ónega ha roto a llorar y solo podía darle las gracias a su invitada.