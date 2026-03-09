Esperanza Gracia abandona Mediaset tras 30 años: las razones por las que deja ‘El Horóscopo’ de Telecinco

Esperanza Gracia ha visto cómo aquello que le inquieta, le atormenta o le perturba se hace realidad: tras 30 años de entrega a Mediaset, el histórico rostro de la cadena abandona Telecinco, donde ya no emitirá más El Horóscopo de Esperanza Gracia. La España que trasnocha frente a la tele no escuchará más la voz de la astróloga en medio de un estado de duermevela, tras décadas de promesas para sentirse más feliz.

Esperanza Gracia ha leído por última vez el horóscopo este fin de semana en Telecinco, donde apareció por primera vez en 1999, y ha contado los «momentos divinos» que ha dado la cadena, gracias a lo que ha podido «contactar con gente maravillosa». «He vivido cosas increíbles», ha confesado.

La astróloga ha confesado que contar el horóscopo en esa franja suponía ya «un trabajo excesivo todas las noches», y ha apuntado que hay otras formas «que no obligan» a ese esfuerzo, necesariamente, para conectar con el público. Además, se ha sincerado: «A las 2:30 horas de la madrugada, cuando me veían las personas mayores, las personas mayores ya no están».

Así, Esperanza Gracia ha reconocido que su público ha ido desapareciendo, y no aspira a conquistar nuevos espectadores en televisión porque «la siguiente generación ya ve otra cosa, y los millennials y los Z» la siguen «por otro lado». De hecho, las nuevas generaciones han ganado terreno hasta el punto de que buscar Esperanza Gracia en Google supone obtener una mezcla de resultados con links sobre la astróloga y otros sobre la humorista Esperansa Grasia.

«No tengo audiencia ninguna, más que vosotros», ha concluido, en alusión a los presentes en el plató de Fiesta en ese momento, cuando ofreció estas declaraciones. Sin embargo, Esperanza Gracia se reconoce su mérito, el de aguantar tres décadas del tirón en antena. «No voy a dejar el horóscopo, dejo simplemente este programa de la noche. Creo que en 30 años es el que más ha durado, y estoy agradecida a la gente que me ha seguido», ha sentenciado.