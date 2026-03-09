Ana Rosa contra el 8M del Gobierno: «En España el héroe vuelve a ser un hombre»

Tras el 8M (Día Internacional de la Mujer), Ana Rosa Quintana ha arremetido contra la utilización del Gobierno de Pedro Sánchez del feminismo y le ha sacado los colores a los socialistas recordando casos como el de Salazar, Ábalos o el ex DAO de la Policía.

«El discurso triunfalista del Gobierno en el 8M se da de bruces con la realidad. El dato contradice el relato. Según el informe Women, realizado por la Universidad de Georgetown, España ha retrocedido 20 puestos en el índice internacional que mide la seguridad y los derechos de las mujeres», ha arrancado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa ha proseguido asegurando que: «Durante el mandato del Gobierno más feminista de la historia, este Día Internacional de la Mujer ha estado marcado por el preocupante balance de violencia machista. En los dos primeros meses del año, diez mujeres y dos menores han sido asesinados. Una legislatura marcada por las deficiencias en la gestión de las pulseras de localización para maltratadores. No hay mucho que celebrar».

«Con estas terribles cifras, lo que hemos visto es un 8M convertido en un mitin de campaña electoral con el lema de No a la guerra como eslogan. Todos estamos a favor del no a la guerra. También estamos a favor de las mujeres iraníes que sufren las masacres de los ayatolás en Irán por no llevar velo. En 2022, tras la muerte de la joven Masha Amini a manos de la policía iraní por no llevar el velo, las mujeres protestaron bajo el lema Mujer, vida y libertad», ha proseguido la comunicadora de Telecinco.

Y para terminar, Ana Rosa ha sentenciado: «Sin embargo, este 8M en España no hay heroínas mujeres. El héroe vuelve a ser un hombre. Súper Pedro Sánchez es el Supermán de las mujeres. No lo digo yo, lo dice la mismísima ministra de Igualdad, que ha dicho literalmente de su jefe Pedro Sánchez: Eres el superhéroe de la democracia, eres el superhéroe de la paz, eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo. Sin embargo, la ministra de este Gobierno abolicionista parece haber olvidado la kryptonita de Súper Sánchez, detalles como Salazar, el DAO de la Policía nombrado por Marlaska, la sospechosa financiación de la campaña de las primarias de Sánchez con dinero sucio, o el uso de las mujeres por parte de un exministro y su ex asesor. Ábalos decía, soy feminista porque soy socialista. Resulta paradójico que la comisión Koldo se celebre en la Sala Campoamor del Senado».