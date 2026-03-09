Por qué es importante que vuelva ‘Paquita Salas’

Grandes noticias para los miles de fans de Paquita Salas. Sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi (los Javis), han confirmado en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga que la famosa serie que arrancó en Flooxer y que más adelante fue comprada por Netflix tendrá una cuarta temporada. Los directores han aprovechado el décimo aniversario del estreno de esta ficción sobre el mundo del espectáculo para soltar la exclusiva que muchos estaban esperando.

«En esta alfombra es lo que más me han dicho: ¡Paquita, Paquita! Ya me dicen Paquita en vez de Javi», ha dicho Ambrossi ante la prensa.Y ante la gran pregunta de si regresará Paquita Salas, los dos directores han confirmado que sí, que “volverá». «El día menos pensado. Tiene que ser el día menos pensado, un uno de enero», ha matizado Ambrossi durante la presentación de Mi querida señorita, la primera película producida por la productora de ambos, Suma Content, y que es una revisión del clásico de Jaime de Armiñán protagonizado por José Luis López Vázquez.

Una serie icónica

Paquita Salas se estrenó en 2016 en la plataforma Flooxer de Atresmedia. Con cinco capítulos, esta serie sobre una representante de actores que vive anclada en el pasado —a la que da vida el icónico Brays Efe— se convirtió enseguida en todo un fenómeno de culto.

Netflix compró los derechos de la serie y estrenó dos temporadas más, la última en 2019, generando un éxito en redes sociales gracias a multitud de momentos cómicos que se han convertido en memes.

Es curiosa la trascendencia de una serie tan local y de nicho. Habla de una realidad muy concreta con multitud de referentes muy específicos que, aun así, aunque no se sepa gran cosa del mundo de la farándula patria, uno consigue disfrutar. Y es que Paquita Salas es un relato de resistencia cargado de humor y emoción y que ha dejado algunos de los capítulos más redondos de la historia de nuestra televisión. El cuarto de la tercera temporada, por ejemplo, debería estudiarse en escuelas de guion.

Además, por Paquita Salas han pasado grandes nombres de la industria, tales como Yolanda Ramos, Ana Milán, Belén Cuesta, Lydia San José, Anna Castillo o Macarena García. Además, tuvo celebradísimos cameos como los de Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Ana Obregón o la mismísima Terelu Campos.

El regreso de ‘Paquita Salas’ es necesario

Teniendo en cuenta la posición actual de los Javis en la industria (acaban de rodar La bola negra, una de las películas más esperadas del año), se podría pensar que Paquita Salas es un producto menor y que sus creadores están ya en otra altura. Pero no, ambos siempre le han tenido un especial cariño a esta serie. Además, los fans siguen consumiéndola y se ha abierto a un mercado mundial.

Estamos deseando ver cómo Paquita Salas se adapta a los nuevos tiempos y ver de regreso a nuestros personajes favoritos.