Belén Rueda cuenta por qué no fue a la fiesta de los Oscar por ‘Mar adentro’: «Ese es Javier Bardem»

El año 2004 fue para Belén Rueda un antes y un después profesionalmente, un año que también reveló una de las trayectorias más particulares -de entre las actrices- del cine español: la actriz, ligada a los mayores éxitos de la televisión, debutó en el cine con Mar adentro, película que le dio el Goya a Mejor actriz revelación a los 39 años y que le podría haber llevado a la gala de los premios Oscar en 2005. Sin embargo, Belén Rueda no estuvo en Los Ángeles, donde tampoco se pudo ver a Javier Bardem.

La intérprete, que a día de hoy representa una garantía habitual en taquilla, rompió moldes con su paso a la gran pantalla. A principios de los 2000, interpretar papeles en series de televisión representaba un estigma para los actores, en caso de que quisieran hacer cine, y Belén Rueda era una recién llegada de las ficciones que dominaban el prime time de Telecinco con cifras de audiencia estratosféricas, como Médico de familia, Periodistas o Los Serrano -entre otras-. Aunque su imagen, asociada a la entonces caja tonta, no frenó a Alejandro Amenábar para confiarle el papel de Julia en Mar adentro.

Desde entonces, un rumor ha perseguido a la actriz, el runrún sobre su ausencia en la gala de los Oscar, en una edición en la que Mar adentro competía por la estatuilla en la categoría de Mejor película de habla no inglesa. A pesar de ser la protagonista de la cinta, Belén Rueda no viajó a Los Ángeles en 2005.

De esta forma, Belén Rueda no pudo subir al escenario del teatro en el que Alejandro Amenábar recogió el Oscar por Mar adentro que, además de ser la Mejor película de habla no inglesa, fue la cinta más laureada de la historia de España. La estatuilla dorada se sumó al Globo de Oro y a los 14 de los 15 premios Goya a los que optaba.

Belén Rueda ha explicado la razón de su ausencia en los galardones de la Academia de Hollywood. Sólo había una entrada para el reparto, y era para Javier Bardem, independientemente del peso de su personaje en la historia. «Ya habíamos estado en Estados Unidos, porque ibas haciendo promoción antes de que llegaran los Oscar», ha comentado la actriz en Al cielo con ella. Se refiere a la pretemporada, cuando ya se conocía qué película enviaría España a los Oscar.

«Pero, cuando llegaron las invitaciones, a Javier [Bardem] le dijeron ‘soy hay una para ti’», ha revelado Belén Rueda. Había más entradas, pero para gente de producción. «Todo ha evolucionado bastante», ha apuntado la actriz de Los ojos de Julia, pero «cuando hay una nominación, hay X entradas».

La Academia gestiona las invitaciones para una gala dedicada a la industria y los nominados. Estos últimos pueden llevar acompañantes. Los académicos, por su parte, tienen acceso exclusivo; los estudios responsables de la producción de películas nominadas también reciben un número limitado de invitaciones y, el resto, son para quienes entregan los premios y para figuras relevantes de la industria -según el criterio de los productores del programa de la gala-.

En 2005, ni estuvo Belén Rueda ni el resto del elenco, como Lola Dueñas, Mabel Rivera o Clara Segura. Tampoco Javier Bardem. «Dijo ‘si no vais vosotras, no voy yo. Y lo vimos en su casa. Ese señor es Javier Bardem», reveló Belén Rueda.