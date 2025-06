La Academia de Hollywood excluye a Karla Sofía Gascón e invita al resto de nominados al Oscar a unirse a ella

La Academia de Hollywood ha reavivado la polémica con Karla Sofía Gascón, a pesar de que la controversia parecía ser cosa del pasado: la organización cinematográfica ha invitado, como cada año, a los nominados al Oscar de la última edición para unirse a ella, mientras que ha dejado fuera de la lista a la española que optó a la estatuilla de Mejor actriz por su papel protagonista en Emilia Pérez este 2025.

La lista de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se ha dado a conocer este viernes y ha llamado la atención por la exclusión de Karla Sofía Gascón, una ausencia que no ha pasado desapercibida, no sólo por haber estado nominada este año, sino por haber competido por el Oscar en una de las categorías más destacadas (Mejor actriz) y, con ello, haber marcado un hito en el cine al ser la primera candidata trans en la historia, algo que normalmente conlleva la membresía.

Aunque no es una norma escrita, lo que marca la tradición en la Academia de Hollywood es que todo nominado se convierta, de manera automática, en un integrante de la lista de invitados. Así se ha hecho, por ejemplo, con Mikey Madison (Anora), Ariana Grande (Wicked) o Margaret Qualley (La sustancia). Incluso se ha convocado también a Adriana Paz, una de las compañeras de reparto de Karla Sofía Gascón que no ha sido candidata al Oscar en ninguna de las categorías de los premios. Si no se ha incluido a Zoe Saldaña es porque la actriz de origen dominicano ya es miembro de la Academia presidida por la productora Janet Yang.

El responsable de admitir o rechazar los nombres recomendados por compañeros de la industria y presentados por el comité general es la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, en la que hay representantes de las diferentes ramas de la industria cinematográfica: directores, productores, guionistas, actores…

Este 2025, la Academia ha invitado a 534 personas para unirse a los más de 10.000 académicos. Formar parte de la organización implica poder votar por su gremio -es decir, un director votaría en la categoría de Mejor director- y por el Oscar a la Mejor Película en cada edición de los galardones.

De haber recibido la membresía como el resto por haber sido una de las nominadas, Karla Sofía Gascón habría estado exenta de cumplir los requisitos marcados -diferentes para cada rama- si se quiere ser parte de la Academia: tres largometrajes en su currículum «de un calibre que refleje el alto nivel de la Academia». Además, uno de ellos no debe haber superado los 5 años desde su estreno.

La exclusión de Karla Sofía Gascón por parte de la Academia es, así, un inesperado nuevo capítulo en la polémica que persigue a Karla Sofía Gascón y que aminoró, independientemente de que lo hubiera ganado o no en condiciones normales, sus opciones de llevarse el Oscar al que optaba: la de los antiguos tuits por los que fue tachada de islamófoba y que llevó a una descarnada campaña de cancelación contra la española, que no se pronunció al respecto, excepto para pedir disculpas, hasta pasada la gala de entrega de los premios.

Cerca de dos semanas después, dijo sus primeras palabras: «Estaba deseando que pasara el 3 de marzo para que acabara todo esto» fomentado por la «realidad de Matrix que vivimos en las redes»: «Me han masacrado por lo mismo que me han dado notoriedad, ser transparente».