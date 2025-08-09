Masiva protesta en Tel Aviv contra el plan de Netanyahu para invadir Gaza, nido terrorista de Hamás

Decenas de miles de personas han comenzado a concentrarse en las calles de Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que suspenda de forma inmediata sus planes para ocupar la ciudad de Gaza. Los manifestantes han pedido a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que se nieguen a formar en la operación de la toma de la ciudad de Gaza. Además, 50 manifestantes han bloqueado la autopista de Tel Aviv.

Eliya Cohen, rehén de los teHamás en febrero como parte del último acuerdo de tregua con rehenes, habla en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv junto a su novia Ziv Abud para llamar la atención sobre las mujeres cuyos esposos permanecen en cautiverio en Tu B’Av, la festividad judía del amor, que comenzó anoche.

“Hoy es Tu B’Av, y yo, con la ayuda de Dios, estoy aquí junto a mi mujer, después de estar seguro durante 505 días de que fue asesinada en el refugio donde nos escondimos” durante la masacre de Hamás en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, dice Cohen.

“Me salvé, regresé y ella me estaba esperando”, dice. “Hoy podríamos haber celebrado, pero es imposible… cuando sabemos que hay familias que no tuvieron esa oportunidad. Que todavía hay personas allí que no están seguras de si volverán a amar”.

Tras las desgarradoras imágenes de los cautivos Evyatar David y Rom Braslavski publicadas por grupos terroristas la semana pasada, Cohen dice que «ya estaba claro» que los rehenes estaban siendo privados de comida, y agrega que la decisión del gabinete de tomar la ciudad de Gaza los pone en aún más peligro.