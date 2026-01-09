Las fuerzas de seguridad de Irán disparan a los manifestantes en las protestas contra los ayatolás

Las fuerzas de seguridad iraníes han disparado este viernes 9 de enero contra manifestantes en las protestas en Irán contra los ayatolás en la ciudad de Zahedán en el 13.º día de manifestaciones. Cientos de personas se han movilizado nuevamente en la ciudad de Zahedán, en el sureste de Irán, desafiando el fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad del régimen. La ciudad, de mayoría suní, ha sido el epicentro de un movimiento de resistencia que denuncia la represión de los ayatolás y las desigualdades económicas y sociales que afectan a comunidades minoritarias como la baluch.

Las manifestaciones, en gran medida lideradas por miembros del grupo étnico baluch, incluyeron una concentración de mujeres en la que se escucharon consignas como: «De Zahedán a Irán, mi vida por Irán» y «Ésta es la batalla final, Pahlavi volverá», en referencia al hijo del sha de Irán, que respalda las protestas desde su exilio en Estados Unidos.

13th day of anti-establishment protests in Iran Video shows protesters in Zahedan, south-eastern Sistan-Baluchestan Province chanting “Death to the Dictator”. Loc: https://t.co/B49TNRzR4M@GeoConfirmed

pic.twitter.com/BcEvs0Tb4w — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 9, 2026

Según Haalvsh, especializado en los derechos de los baluch, las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego contra los manifestantes, dejando varios heridos. Los disparos se produjeron cerca de la mezquita Makki, donde los manifestantes habían rezado antes de salir a las calles. Esta acción se suma a un patrón de represión documentado por organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso de fuerza letal y detenciones arbitrarias contra quienes protestan pacíficamente.

فوری گزارشات حاکی از آن است که پس از اقامه نماز جمعه در زاهدان و راهپیمایی اعتراضی مردم بلوچ، نیروهای سرکوبگر حکومتی معترضان را به رگبار بسته‌اند و چندین تن زخمی شده‌اند. جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ pic.twitter.com/XPPB0o5kUU — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 9, 2026

El régimen de los ayatolás ha impuesto un corte generalizado de internet en gran parte del país, dificultando la comunicación y la coordinación de las manifestaciones. Gran parte del material audiovisual de las protestas aparece difuminado o censurado para proteger la identidad de los participantes y evitar represalias.

A pesar de la represión, las protestas continúan extendiéndose y mantienen la atención internacional sobre la situación en Irán. Los manifestantes exigen cambios políticos y denuncian la corrupción y la represión del régimen, mientras los líderes estatales insisten en justificar la violencia de las fuerzas de seguridad como medida de «mantenimiento del orden».

Este episodio subraya la creciente tensión en Irán, donde comunidades minoritarias y sectores opositores se enfrentan a un control militar y policial cada vez más estricto, mientras la resistencia popular sigue activa a pesar de la amenaza de represión y violencia directa.