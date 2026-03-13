‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 13 de marzo

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías está dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, es más que evidente que el equipo de este espacio, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores. Un claro ejemplo lo vimos en la entrega emitida la semana pasada, en la que pudimos ver como protagonistas a Irene Rosales, Raquel Mosquera, Carlos Lozano y Karmele Marchante, que se estrenaba como colaboradora del debate de Supervivientes 2026. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista de invitados de De Viernes, programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, para hoy, viernes 13 de marzo.

Irene Rosales

La semana pasado, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver a la andaluza en el Scoop de la semana. Ahora, acudirá al plató para hablar de su ruptura con Kiko Rivera, el padre de sus hijas. Y es que, la pareja ha vivido momentos de máxima tensión. Asimismo, abordará la supuesta reconciliación del DJ con su madre, Isabel Pantoja. Pues, para nadie es un secreto todo lo que él ha criticado a la tonadillera.

Irene Rosales hablará de cómo fue la última etapa de su relación con Kiko Rivera. Pues, tal y como ella misma ha contado, ha tenido que soportar muchas infidelidades. Todo ello sumado a su nueva relación con Guillermo y lo mucho que ha cambiado su vida desde su separación con el DJ. Un conjunto de declaraciones con las que promete sincerarse por completo.

Raquel Mosquera

La peluquera vuelve a formar parte del contenido de De Viernes. Pero, en esta ocasión lo hará para hablar de cómo fue su visita a la cárcel en la que se encuentra su marido. Pues, recordemos, su marido está en un centro penitenciario parisino desde hace ocho meses. De esta manera, Raquel Mosquera abordará detalladamente lo que sintió al reencontrarse con su pareja, lo que hablaron y cómo vivió ese momento. Asimismo, el formato emitirá imágenes en exclusiva de cómo fue su viaje a Francia. Un encuentro televisivo con el que promete sincerarse.

