‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 6 de marzo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías ha dado a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que caracteriza a este equipo, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, es la capacidad que tienen de conseguir los testimonios más buscados en el mundo del corazón. Algo similar sucedió en la entrega emitida la semana pasada, que contó con varios invitados de lujo, como son Carlo Costanzia, Gemeliers y Cristina Piaget. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 6 de marzo.

Irene Rosales

La andaluza será la protagonista del Scoop de esta semana. Así pues, en su entrevista con Santi Acosta, se sincerará como nunca sobre las infidelidades que ha sufrido y su relación con Kiko Rivera. Pero no todo queda ahí, puesto que también se pronunciará sobre la guerra entre los Pantoja, incluido el día en el que estalló la guerra entre madre e hijo y la ruptura de todo vínculo con Isa Pantoja.

En esta grabación de tres horas, Irene se rompe y habla a corazón abierto de los episodios más complicados de su vida. Entre ellas, destacan las infidelidades que ha sufrido durante su matrimonio: «La infidelidad que más me dolió fue la que coincidió con la enfermedad y muerte de mi madre», reconoce la invitada de De Viernes. Además, dará a conocer cómo es la relación actual con el DJ y si conoce a Lola, la nueva pareja del hijo de Isabel Pantoja.

Raquel Mosquera

El programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona emitirá en exclusiva la primera visita de la peluquera a la cárcel parisina en la que se encuentra su marido desde hace ocho meses. El presentador de De Viernes acompañó a Raquel en este viaje para que compartiera con él los miedos y los nervios que sentía antes de entrar en esa prisión. Por si fuera poco, seremos testigos de esa primera reacción de Mosquera tras encontrarse con su marido después de todo lo sucedido.

Carlos Lozano

Después de convertirse en flamante ganador de GH DÚO, el presentador regresa al plató de De Viernes para hacer balance de su paso por este reality que se ha desarrollado en la casa más famosa de Tres Cantos. Por si fuera poco, también explicará lo sucedido en el tenso momento con Cristina Piaget en la final que fue captado por las cámaras del programa.

Karmele Marchante se estrena como colaboradora de ‘De Viernes’

La periodista se incorpora a la tertulia de Supervivientes 2026, que contará con rostros conocidos como José María Almoguera, Rocío Flores y María Jesús Ruiz. Juntos, analizarán todo el contenido que se ha generado durante el estreno de esta nueva edición, pero también podrán comentar imágenes inéditas del arranque del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.