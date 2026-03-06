Dani Mateo se deja ver por primera vez con Yasmina, su joven novia

Dani Mateo ha decidido saltarse su habitual discreción y ha querido mostrar por primera vez a su entorno. Este momento llega después de años en los que ha querido mantener su vida sentimental alejada de los focos, centrándose siempre en su faceta como presentador de Zapeando. El catalán está de celebración, puesto que ha recibido el premio Zapping, que otorga la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, y por eso se ha saltado esta norma.

Ha sido en la ceremonia, celebrada en el Auditorio L’Illa de Barcelona, donde ha querido celebrar este logro posando junto a sus padres, Josep y María, además de su pareja, la modelo rusa Yasmina Paiman. Ambos se han dejado ver juntos en público pocas veces, haciendo apenas un puñado de apariciones en eventos y en las redes sociales apenas tienen fotos juntos. Aunque ella es bastante activa en Instagram, la mayoría de sus publicaciones son sobre su trabajo o compartiendo grandes momentos con amigos. En un vistazo rápido a su cuenta, hay que irse a junio de 2020 para verles juntos, cuando ella compartió una foto junto a su chico durante un viaje a París, para celebrar su cumpleaños.

Por su parte, Dani también es bastante activo en las redes sociales, pero tampoco comparte muchas imágenes con su pareja. Aunque es habitual verle con amigos, con su gato o incluso con sus sobrinos, junto a Yasmina apenas hay un puñado de fotos. En su caso hay que irse hasta 2022 para verles juntos, precisamente en una visita a uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche.

Una relación con una importante diferencia de edad

Aunque el amor dicen que no entiende de edad, Dani Mateo es 15 años mayor que su pareja (ella tiene 31 años y él 46), algo que no debería ser ningún problema, pero que seguro que podría producir algunas desavenencias entre ellos.

Ambos se conocen desde el año 2017, comenzando a tener una relación estable en 2018, cuando ella apenas tenía 20 años, mientras que él ya pasaba de los 30. Esta relación llegaba después de que Mateo rompiese su larga relación con la actriz Elena Ballesteros.

Pese a que alguna que otra vez ha bromeado con la diferencia de edad que tiene con su pareja, ha dejado claro que «las cosas del corazón son así», algo que ha contado a los espectadores y compañeros de Zapeando, donde es habitual que los colaboradores cuenten detalles de su vida personal sin pensarlo mucho.

Yasmina trabaja como modelo, aunque estudió la carrera de Literatura contemporánea. Es posible que su cara sea reconocida por muchos gracias a que es imagen de muchas campañas publicitarias en televisión, revistas y hasta en la calle.

Dani Mateo tuvo algo con Susi Caramelo

La cómica y presentadora de laSexta aseguró en una entrevista en Y ahora Sonsoles que tuvo un tonteo con su ahora compañero de cadena. «Con Dani tuve algo» (…) «una tontería, un tonteíto», admitía ante las cámaras, asegurando que «Dani es un tío muy atractivo». Esta breve historia quiso dejar claro que ocurrió cuando estaba soltero, es decir, que podría haber ocurrido en el tiempo en el que dejó su relación con Elena Ballesteros y comenzó con su actual pareja.