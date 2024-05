Dani Mateo desvela el motivo por el que ha desaparecido de ‘Zapeando’: «Estoy fastidiadete»

Desde que aterrizó en LaSexta, allá por el 2013, Zapeando se ha convertido en el líder indiscutible de las tardes. A lo largo de los últimos años, varios han sido los presentadores que se han encargado de dirigir el formato, siendo el último y uno de los más longevos, Dani Mateo.

Sin embargo, durante las últimas dos semanas, el que es también colaborador de El Intermedio se ha ausentado de la televisión. Una situación que, a priori, era breve. Pero, los días han pasado y el comunicador sigue sin aparecer por la cadena, algo de lo que se han percatado los espectadores.

Conscientes de ello y de que, probablemente, Dani Mateo tendrá que permanecer mucho más tiempo ausente, el equipo de Zapeando ha querido explicarle a sus espectadores lo que está sucediendo con el presentador. Por ello, han conectado en directo con él a través de una videollamada. Una intervención donde el catalán ha explicado que sufrió un accidente de tráfico en el que se vio involucrado.

«Estoy ‘fastidiadete’ porque tuve un pequeño percance con el coche. Me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisurita en el esternón, lo cual no me permite moverme», declaró. Miki Nadal ha sido el encargado de ocupar el puesto en el plató de Dani Mateo, por lo que el comunicador se ha dirigido a él en todo momento.

El catalán recurrió al humor para quitarle un poco de hierro al tema, pero no dejó de lado la seriedad de su lesión. «No me permite moverme, que es algo que no hago ya habitualmente… esto que veis es todo lo que me puedo mover», aclaró, haciendo pequeños gestos para mostrar su limitada movilidad.

Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, Dani Mateo quiso exculpar al otro conductor y se atribuyó la culpa del accidente. «Fue más culpa mía que suya, no fue culpa de la rotonda. Tampoco soy bueno conduciendo», afirmó. Despertando las carcajadas de sus compañeros, también quiso añadir que el suceso tuvo lugar porque «iba con prisa a ver si llegaba a una orgía en Villarrobledo».

Respecto a su vuelta a Zapeando, Dani Mateo explicó que todo dependerá de la evolución de su salud. «Debo descansar, debo recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos 18 años de El Intermedio, que me han hecho casi más daño», comentó con humor durante una videollamada anterior.

¿Quién es el sustituto de Dani Mateo?

Como comentábamos en líneas anteriores, Miki Nadal está siendo el encargado de dirigir el programa en ausencia del catalán. El humorista forma parte del equipo del programa desde que comenzó su andadura en laSexta, por lo que se ha convertido en una figura indispensable para los seguidores de Zapeando.

Durante la baja médica de Dani Mateo, el colaborador se está poniendo al mando del programa. Una labor que está ejecutando con mucha profesionalidad y siempre con el humor que tanto lo caracteriza.