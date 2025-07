Una ex concursante de ‘OT’ vendió su disco, en exclusiva, en Lidl: la historia de esta curiosa estrategia

Aunque en el año 2001 ellos no lo sabían, los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo iban a cambiar para siempre la televisión y la música. Tras aquella mítica edición para el recuerdo quedan nombres como los de Rosa, David Bisbal, Chenoa, Bustamante o el fallecido Álex Casademunt, teniendo todos ellos un enorme éxito en sus diferentes proyectos al salir de la academia. Pero pasados unos años, y con más ediciones de OT emitiéndose, el mercado se volvió una jungla para ellos, por eso hubo una participante que eligió un marketing distinto para vender su disco. Se trata de Gisela, que llegó a vender dos discos en exclusiva en los supermercados Lidl.

Aunque gracias a su paso por el talent musical se le abrieron las puertas de Disney, lo cierto es que Gisela tuvo que trabajar mucho para conseguir publicar discos en solitario. Después de poner voz a numerosos personajes de la factoría de dibujos animados y de protagonizar el musical de Peter Pan, su nombre en el mercado discográfico se había perdido por completo cuando quiso volver a él.

Hay que remontarse a la Navidad del año 2010, cuando la catalana comienza esta curiosa estrategia. Un acuerdo con la cadena de supermercados le lleva a grabar un disco de villancicos bajo la marca Deluxe, la utilizada por el supermercado para sus productos gourmet. Durante menos de un mes, en el periodo que va desde diciembre y hasta enero, se pudo comprar el CD titulado Viva la Navidad, en la que la intérprete versionaba seis canciones navideñas perfectas para las reuniones familiares de la época. Los expertos en marketing pensaron que sería una gran jugada, ya que la música sonaría mientras las familias disfrutaban de los productos comprados en el supermercado para esas fechas.

Tras este primer intento, los supermercados y la cantante volvieron a colaborar en el mes de septiembre de 2011, momento en el que se comenzó a vender el que era su quinto disco en sus centros. A un precio de 9,99 euros, llegó a vender 10.000 copias, según datos de la época, unas ventas más que respetables en un momento en el que internet y la piratería hicieron que la venta de música se desplomase.

Además, Gisela realizó una particular gira de conciertos, que coincidían con las inauguraciones de supermercados en las principales ciudades del país. Hay que recordar que para aquel momento, esos números fueron un triunfo para ella, ya que había estado años fuera del mercado discográfico y centrada en sus proyectos con Disney y como actriz de musicales, oportunidades que le llegaron tras OT.

Aunque en 2025 esta estrategia pueda parecer marciana, la forma de publicar música ha cambiado mucho desde entonces y hasta la actualidad. Aunque Spotify llegó a España en el año 2008, en aquel 2011 todavía no era tan popular y no dominaba el mercado, tal y como sucede ahora.

Las radios y las televisiones de mayores audiencias no hicieron demasiado caso a Gisela, por lo que sus canciones no entraron en las radiofórmulas o en las listas de éxitos. Con esta estrategia, la ex concursante de OT consiguió una campaña de promoción en un lugar en el que las familias, su principal público, pasaban muchos momentos como son los supermercados.