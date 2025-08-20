‘Me he hecho viral’: historia real en la que está basada la película de Blanca Suárez

En el año 2023 se estrenó la película Me he hecho viral, una comedia que cuenta la historia de una mujer que se encuentra en lo que parece el mejor momento de su vida cuando se dispone a viajar a su luna de miel junto a su recién estrenado marido. Todo parecía ir bien, pero cuando se acaba de montar en el avión, descubre que su pareja le ha sido infiel, un comienzo que a muchos les recordará a una historia que se convirtió en viral hace algunos años.

La historia comienza cuando Mabel, la protagonista de la película, coge el teléfono de su pareja porque el suyo se ha quedado sin batería, pero al abrirlo descubre los mensajes con su amante, algo que no esperaba. Hay que trasladarse hasta el año 2017, momento en el que un periódico indio publicó la noticia de que una mujer había descubierto la infidelidad de su marido durante un vuelo de Doha a Bali. Todo ocurrió cuando ella decidió desbloquear el móvil de su marido aprovechando que estaba dormido, aunque nunca esperaba poder leer los mensajes con su amante.

Según The Times of India, que es uno de los periódicos más importantes del país, la mujer había bebido durante el vuelo, por lo que su reacción ante la noticia fue completamente desproporcionada. Además de insultar a su marido, algo lógico, también la tomó contra la tripulación que trató de calmarla.

Ante el momento tan peligroso que se estaba viviendo en la cabina del avión, el piloto decidió aterrizar antes de llegar al destino, expulsado a la pareja en el aeropuerto de la ciudad de Chennai, en la India. Para añadir más complicaciones a esta historia, la pareja viajaba con su hijo, que presenció todo este espectáculo.

Las pequeñas mentiras de ‘Me he hecho viral’

Como en toda historia, es habitual que los guionistas se tomen algunas licencias para cambiar y adaptar el guion. Por ejemplo, el personaje de Blanca Suárez es el de una mujer española que se acaba de casar, pero en la historia real se trataba de una mujer iraní que viajaba con su marido y su hijo. Además, en la película se cuenta que la pareja está en su luna de miel, mientras que los verdaderos protagonistas de la noticia eran una familia ya asentada.

En la película se cuenta como la única expulsada del vuelo es la mujer que se enteró de la infidelidad, pero lo cierto es que del avión se tuvo que bajar la familia al completo con sus tres miembros: padres e hijo. Pero no acaban ahí los cambios que hay en el argumento de Me he hecho viral, ya que las redes sociales juegan un papel importante.

Aunque la noticia se publicó en todo el planeta, lo cierto es que no hubo vídeos del momento (al menos que se publicasen), en cambio, en la película eso provoca que el personaje de Blanca Suárez sea conocida. De la noche a la mañana, pasa de ser una desconocida a ser reconocida por la calle, recibiendo el apoyo de unos por el momento que está pasando, las mofas e incluso tener que soportar que le hagan fotos y entrevistas, algo que le afecta en su trabajo, familia y amigos.