Ni Capricornio ni Leo: el aviso de Esperanza Gracia a estos signos del zodiaco por lo que les va a pasar hoy

Esperanza Gracia ofrece este fin de semana un panorama cargado de oportunidades y reflexiones para cada signo, con especial atención a Libra, Escorpio y Sagitario, quienes podrían experimentar momentos decisivos en distintos ámbitos de su vida.

La Luna Menguante, presente durante estos días, favorece la introspección y la claridad mental, por lo que resulta un momento propicio para tomar decisiones conscientes y dejar atrás lo que ya no aporta.

Los signos del zodiaco más afortunados

Libra, signo regido por Venus, se encuentra ante una etapa en la que la paciencia y la serenidad serán clave. La recomendación para Libra es mantener la calma, actuar con determinación y no dejarse influir por la opinión ajena, confiando en su criterio.

Escorpio, por su parte, se verá impulsado por una energía más introspectiva y profunda. Este fin de semana es idóneo para confiar en la propia intuición y en la fuerza interna que caracteriza a este signo de agua.

Sagitario, signo de fuego regido por Júpiter, vivirá un fin de semana en el que conviene apartar dudas y temores. La astróloga destaca que sus aspiraciones son realistas y alcanzables si se actúa con equilibrio y determinación.

Libra

Permanece muy atento porque puede surgir esa oportunidad que llevas tiempo esperando. Mantén la serenidad y ve directo al objetivo que te has fijado, aunque tengas que sortear críticas y envidias. Te recuerdo que tu color más favorable es el amarillo, un color desafiante, asociado al sol y la energía, que simboliza la alegría, el optimismo, el poder, la riqueza y la acción; sin embargo, conviene ser cauteloso, ya que también puede relacionarse con energías negativas.

El amarillo invoca sentimientos fuertes y llama la atención por su gran visibilidad, ayudándote a tomar decisiones de forma rápida y racional, sin dejarte llevar por el corazón. Tus números de la suerte son el 2 y el 0, que pueden abrirte el camino a situaciones favorables y grandes oportunidades, así que confía en ellos para atraer la buena fortuna. En cuanto a signos afines, Acuario y Virgo te acompañan: Acuario, signo de aire como tú, te anima a ir más allá de lo convencional y a explorar caminos originales y alejados de la rutina, mientras que Virgo te ayudará a organizar tus ideas y proyectos, aclarando tus objetivos y convirtiendo tus deseos y planes en acciones concretas.

Escorpio

Confía en tu instinto, abraza tu fuerza interior y recuerda que eres una persona maravillosa que tiene la capacidad de transformar cada instante en magia. Este fin de semana, una agradable sorpresa va a hacerte muy feliz. Te recuerdo que tu color más favorable es el amarillo, un tono desafiante, asociado al sol y la energía, que simboliza la alegría, el optimismo, el poder, la riqueza y la acción; no obstante, conviene prestar atención, ya que es un color ambiguo y a veces se relaciona con energías negativas.

El amarillo despierta sentimientos intensos y llama nuestra atención por su gran visibilidad, ayudándote a tomar decisiones de forma rápida y racional, sin dejarte guiar únicamente por el corazón. Tus números de la suerte son el 6 y el 9, que pueden abrirte el camino a situaciones favorables y grandes oportunidades, así que confía en ellos para atraer la buena fortuna. En cuanto a signos afines, Capricornio y Leo te acompañan: el estable y disciplinado Capricornio será como un ancla para ti, proporcionándote seguridad y mucha confianza para avanzar paso a paso hacia tus objetivos sin precipitarte, mientras que el fuego de Leo te impulsa a actuar con pasión y motivación, iluminando tu oscuridad y profundidad con energía positiva.

Sagitario

Felicidades. Mercurio transitando por tu signo te ayuda a afrontar cualquier contratiempo con mucha inteligencia. Protégete de las envidias y la negatividad de algunas personas llevando contigo un pequeño cuarzo blanco. Te recuerdo que tu color más favorable es el amarillo, un tono desafiante, asociado al sol y la energía, que simboliza la alegría, el optimismo, el poder, la riqueza y la acción; sin embargo, conviene prestar atención, porque es un color muy ambiguo y a veces se relaciona con energías negativas. El amarillo despierta sentimientos intensos y llama la atención por su gran visibilidad, ayudándote a tomar decisiones de manera rápida y racional, sin dejarte guiar únicamente por el corazón.

Tus números de la suerte son el 1 y el 7, que pueden abrirte el camino a situaciones favorables y grandes oportunidades, así que confía en ellos para atraer la buena fortuna. En cuanto a signos afines, Escorpio y Leo te acompañan: si en ocasiones ves que tus ánimos flaquean, refúgiate en Escorpio, porque junto a él recuperarás la fuerza y la seguridad que te faltaban; mientras que Leo, signo de fuego, te recuerda que la vida está deseando darte nuevas oportunidades y que, para poder verlas, necesitas caminar libre de ataduras, soltando todos los lastres del pasado.