El juez envía a prisión al acusado de matar a tres mujeres en un incendio en Miranda de Ebro

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro (Burgos) ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 60 años detenido por el incendio en un edificio de Miranda en el que murieron su ex pareja, la madre de ella y una vecina.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) este viernes, el hombre está acusado de tres delitos de asesinato. También ha sido acusado de siete homicidios en grado de tentativa por los otros inquilinos del inmueble, entre los que se encontraban dos niños, de 7 y 11 años, que resultaron intoxicados por humo. Además se le acusa de un delito de daños agravado por el incendio y de varios por lesiones.

El acusado tenía dos condenas previas por el secuestro y abuso sexual de una niña y por retener a una mujer ilegalmente. La tarde de este viernes pasó a disposición judicial tras ser detenido la mañana del miércoles por el incendio en el que murieron las tres mujeres.

El hombre ha declarado durante hora y media en el tribunal de Miranda del Ebro y ha respondido a todas las partes. El titular del juzgado ha ordenado su ingreso en prisión tras escuchar su declaración. El detenido acudió por voluntad propia a comisaría la mañana del miércoles al saber que le estaba buscando, según ha declarado. El acusado no ha dado apenas información sobre lo ocurrido la noche del martes, cuando se produjo el incendio.

Los agentes al cargo de la investigación sospecharon del acusado desde el primer momento al ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes se ve al hombre acumulando viejos colchones en el portal del edificio para después prenderles fuego, según han informado los investigadores. Además, un testigo, vecino de las víctimas, también aseguró haber visto al acusado gritando a una de las víctimas en la puerta de su casa horas antes. El incendio provocó la muerte de las tres mujeres y de otras diez personas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años.

El hombre, originario de Meruelo (Cantabria), mantuvo una relación sentimental hace años con Dolores, una de las víctimas de 58 años. Las otras dos fallecidas son Antonia, de 78 años y madre de Dolores, y Laura Valentina, una vecina colombiana de 24 años, que se encontraba con ellas. Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas.