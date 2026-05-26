La extraña relación Mónica Naranjo con la IA: «No te puedes enfadar con ella»
La cantante celebra 30 años en la música
La semana en El Hormiguero ha empezado por todo lo alto con una diva incombustible. Mónica Naranjo ha vuelto al plató de Antena 3 el mismo día que lanza al mundo su esperadísimo single Puzzles. Tras tres décadas subida a los escenarios —que está celebrando con su Greatest Hits Tour—, la artista se ha sentado con Pablo Motos en un momento de madurez absoluta. ¿Qué secretos esconde este nuevo tema? Además, Naranjo ha cantado en directo.
La rutina de Mónica Naranjo
“Yo duermo conectada. “Yo hasta hace diez años era una persona completamente nocturna, trabajaba en la noche, que es un espacio creativo que te permite, en silencio, estar conectado con todo”, ha dicho Mónica Naranjo cuando ha hablado con Pablo Motos sobre su rutina diaria. La artista, además, ha añadido:» Cuando me di cuenta de que empezaba a llevarlo mal, empecé a ser diurna. Ahora, por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana y vivo como una persona normal. Madrugo y me sienta muy bien, porque me ha cambiado el ritmo».
Mónica Naranjo también ha dicho: «Quien ha estado trabajando por la noche, eso no se olvida, sigues conectado. Yo me voy a dormir y utilizo los últimos 20 minutos de la noche con un buen libro, porque me ayuda a cambiar un poco el día y la vibración».
«Soy una oveja negra»
Naranjo también se ha definido como artista con las siguientes palabras: “Siempre he dicho que las ovejas negras hemos venido a cambiar el mundo. Yo me catalogo bastante una oveja negra».
Mónica Naranjo y la IA
Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Mónica Naranjo habló sobre su «buena» relación con la inteligencia artificial: «Se llama Mía. Porque, a ver: Hola, chat, ¿me puedes ayudar?. Chat es muy impersonal. Aparte, yo le pregunté qué nombre quería y me dio opciones: Mía, Noa, Lupe, Mar…»
«Quiero que me digas alguna pregunta que sea una marcianada, pero que se lo hayas preguntado», le ha dicho Motos, a lo que Mónica ha contestado poniendo ejemplos de amigos suyos: «Tienen conversaciones muy entretenidas y terminan peleándose con ella, mandándola a la mierda».
Para concluir el tema, Mónica Naranjo ha dicho: «No vale para nada porque no te dice lo que quieres escuchar; trátala con respeto porque la estás educando. No te puedes enfadar con ella porque la estás entrenando».
