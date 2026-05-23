Fernando Alonso explica su terrible accidente en Canadá: «Me convertí en pasajero»

El accidente de Fernando Alonso en Canadá dejó todos los corazones españoles en un puño. El piloto español se estrelló contra el muro en la clasificación este viernes y su AMR26 acabó completamente destrozado. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero que, por suerte, no acabaron siendo nada grave para la salud del asturiano. Es por ello que tuvo que salir ante los medios para explicar cómo vivió todo desde dentro del coche.

Saldrá decimosexto este sábado en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde sufrió un accidente —sin lamentar daños— que le impidió salir en la segunda ronda de la ‘mini calificación’ —la SQ2—, para la que se había clasificado, que bloqueó «las ruedas delanteras en la curva 3» y que a partir de ese momento se convirtió «en pasajero».

«Desgraciadamente, bloqueé las ruedas delanteras en la tercera curva y me convertí en pasajero», manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias —una de ellas en Montreal— y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos intercontinentales en 2005 y en 2006, el año de su triunfo en Canadá. «Antes de ese percance, estábamos luchando por encima de nuestras expectativas», comentó Alonso, incombustible a los 44 años, que acaba de estrenar paternidad y que aún no ha decidido su futuro, aunque parece que no le gusta la idea de retirarse de la F1 con las malas sensaciones que experimenta en este arranque de temporada, con un AMR26 deficiente del que se esperaba muchísimo más.

«Veremos a ver qué podemos aprender en el sprint de mañana y en otra nueva sesión de calificación», apuntó este viernes, en Montreal, el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC) -con Toyota- y que afronta decimosexto la carrera corta de este sábado por culpa del citado accidente.

Sainz acabó mejor parado que Fernando Alonso

El español Carlos Sainz (Williams), que sale décimo este sábado en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula 1, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que ese puesto «ha sido un ‘mini premio’ para los esfuerzos del equipo por recuperar la sensación».

«Ha sido una ‘sprint cuali’ buena para nosotros, sobre todo la SQ2 (la segunda ronda de la cronometrada), en la que di una vuelta muy buena, que me ha permitido pasar a la SQ3 por primera vez este año», manifestó este viernes al canal de televisión Dazn, en Montreal, Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la F1, en la que afronta su duodécima temporada.

«Muy contento. La verdad es que está siendo un inicio muy bueno de temporada para mi, a nivel personal», apuntó el español de Williams, decimocuarto en el Mundial, con cuatro puntos. «Y esa SQ3 es un ‘mini premio’ para los esfuerzos del equipo para recuperar la sensación», añadió el talentoso piloto madrileño. «A ver dónde estamos mañana; y dónde podemos ir mejorando», puntualizó Sainz este viernes en Canadá.