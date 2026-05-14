Ormuz y el petróleo: cómo cambió su importancia en el siglo XX

Hablar del estrecho de Ormuz sin hablar de petróleo es imposible. Pero no siempre fue así. En un momento de la historia el Golfo Pérsico comenzó a ser un punto neurálgico muy importante. Ese giro transformó por completo el valor del estrecho de Ormuz.

Porque una cosa es controlar una ruta marítima importante. Otra muy distinta es controlar el principal cuello de botella por el que circula una parte gigantesca del petróleo mundial.

Entre los hitos más importantes, estuvo el descubrimiento de petróleo en el actual Irán, en 1908. Ese hallazgo cambió radicalmente la visión internacional sobre la región. De repente, el Golfo Pérsico ya no era solo una zona regional importante. Era un activo energético de primer nivel.

Ormuz pasó de corredor regional a punto neurálgico mundial

Aquí cambia completamente la historia moderna del estrecho. En geografía, el estrecho de Ormuz sirve de conexión entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Océano Índico.

Eso significa algo muy simple pero enorme. Si el petróleo se extrae dentro del Golfo y necesita salir en barco hacia Asia, Europa o América, debe pasar por ahí. No hay demasiadas alternativas marítimas equivalentes.

Ese detalle geográfico convirtió a Ormuz en una pieza estratégica brutal.

La industrialización disparó la dependencia energética

Sin la explosión industrial global, el cambio no habría sido tan intenso. Durante el siglo XX, el petróleo pasó de ser un combustible importante a convertirse en base del funcionamiento económico mundial. Industria pequeña y de aviación, automóviles, industria petroquímica, ejército y logística imitar, etc.

Y cuando las economías industrializadas crecieron, necesitaron suministro estable. Muchísimo suministro. El Golfo Pérsico tenía exactamente eso: enormes reservas relativamente accesibles.

Eso reforzó automáticamente el papel de Ormuz, cada barril exportado elevaba su importancia.

La Segunda Guerra Mundial aceleró la lógica energética

Aquí hay un cambio clave. La guerra moderna dependía enormemente del petróleo. Sin combustible, tanques, aviones y flotas simplemente no funcionaban.

Eso consolidó la idea de que controlar fuentes energéticas y rutas de suministro no era solo cuestión económica. Era seguridad nacional.

Tras la guerra, esa mentalidad no desapareció. Con la expansión económica de posguerra, la demanda energética creció aún más.

Europa necesitaba energía, Japón también. Más tarde, otros mercados asiáticos multiplicaron el fenómeno. Y gran parte de esa energía dependía del Golfo.

Por tanto, dependía de Ormuz.

El auge saudí convirtió el estrecho en pieza esencial

Arabia Saudí merece mención específica porque cambió el tablero energético global. Con el desarrollo masivo de su capacidad exportadora durante el siglo XX, el volumen de petróleo que debía salir del Golfo se disparó.

No era solo Arabia Saudí. Estaba Catar, Irak, Kuwait, Irán por supuesto, Emiratos Árabes Unidos. Cuanto mayor era la producción regional, más central se volvía Ormuz.

No por simbolismo, por pura geografía.

Cuánto petróleo pasa por Ormuz

Aquí entramos en cifras que explican todo. Según estimaciones energéticas recientes actualizadas a 2025–2026, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo líquido pasa por el estrecho de Ormuz.

Es una cifra gigantesca. Se habla habitualmente de entre 17 y 20 millones de barriles diarios, dependiendo del periodo, mercado y flujos energéticos concretos.

Además del crudo, también circula gas natural licuado. Eso hace que el impacto energético sea aún mayor.

Por qué no es fácil sustituir esta ruta

A veces surge una pregunta lógica: ¿No puede desviarse el petróleo por otro lado?

Hasta cierto punto, sí, pero con límites importantes. Existen oleoductos alternativos en algunos países productores.

Por ejemplo:

Arabia Saudí dispone de infraestructura terrestre hacia el mar Rojo

Emiratos tienen rutas parciales alternativas

Aun así, la capacidad total no reemplaza fácilmente el volumen completo que normalmente cruza Ormuz.

Por eso cualquier tensión genera preocupación inmediata en mercados internacionales. No es miedo abstracto, es matemática logística.

Las crisis petroleras hicieron visible su poder estratégico

El gran público empezó a percibir esta vulnerabilidad especialmente en el contexto de crisis energéticas del siglo XX. La crisis petrolera de 1973 mostró hasta qué punto la energía podía desestabilizar economías enteras.

Aunque Ormuz no fue el único factor, quedó claro que la dependencia del petróleo de Oriente Medio tenía consecuencias enormes.

Más tarde, la revolución iraní de 1979 volvió a tensionar mercados.

Luego llegaron conflictos regionales adicionales. Cada episodio reforzaba una misma idea: el suministro energético mundial podía verse afectado rápidamente.

La guerra Irán-Irak y el factor seguridad marítima

En los años 80, la guerra entre Irán e Irak convirtió la seguridad del Golfo en un problema internacional aún más visible.

La llamada “guerra de los petroleros” mostró un escenario preocupante:

Ataques a embarcaciones energéticas.

Interrupciones potenciales.

Riesgo para exportaciones.

Mercados nerviosos.

El mensaje fue clarísimo. Un conflicto regional podía amenazar un flujo energético global. Eso consolidó definitivamente la dimensión geopolítica moderna de Ormuz.

Ya no era solo infraestructura comercia, era una pieza crítica de estabilidad internacional.

Qué significa su importancia energética global en 2026

A pesar de la transición energética, Ormuz sigue siendo enormemente relevante.

Sí, el mundo habla más de renovables.

Sí, hay electrificación creciente.

Pero el petróleo continúa teniendo un peso gigantesco en transporte, industria y petroquímica.

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