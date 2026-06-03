OKDIARIO descubre una reunión clandestina de concejales y militantes del PSOE en la sede de UGT para organizar la oposición a Sánchez

Más de un centenar de militantes de base del PSOE de Madrid se han reunido en la tarde del miércoles en la sede del sindicato UGT, en un encuentro que se mantuvo en la clandestinidad largo tiempo, para organizar una alternativa frente a la política de Pedro Sánchez. A través de una carta dirigida a militantes, simpatizantes y votantes, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, este grupo llama a reactivar la socialdemocracia y reactivar al propio PSOE. Para ello piden la convocatoria de elecciones, la retirada de Sánchez del Gobierno y del partido, o la celebración de un Congreso extraordinario, entre otras cosas.

Bajo el nombre «ReActiva PSOE», militantes de base que no viven del ejercicio de cargo público u orgánico dentro del partido, pero también concejales en ejercicio que prefieren mantenerse en el anonimato, «para evitar represalias» pretenden convertir a su formación en un PSOE «fuerte, limpio, democrático y conectado con la sociedad», porque aseguran que solo con estas características se puede «frenar el crecimiento de una extrema derecha disruptiva, reaccionaria y antipolítica», según se recoge en la carta con la que han convocado y sobre la que han debatido en la reunión de este miércoles, 3 de junio.

ReActiva PSOE se está desarrollando no solo en Madrid, donde se ha celebrado la primera reunión de este colectivo, con aires de clandestinidad, sino que también está tomando cuerpo en otras federaciones socialistas, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia. La característica principal de casi todos los que se adhieren a esta iniciativa es que no viven de la política, como nos confirma Laura López Mendizábal, una de las asistentes, investigadora y doctora en Biología.

Pero no todos los asistentes quieren o pueden manifestarse tan abiertamente como Laura al hablar con OKDIARIO. De hecho, los asistentes se han conjurado para evitar imágenes del interior de la sala «por no perjudicar a los concejales en activo que han estado presentes». En total, unas 60 personas han seguido el encuentro de forma presencial y más de 40 han participado en streaming.

Junto con Laura, hay otros cuatro coordinadores. En total, son cinco personas que atienden a todos aquellos compañeros con inquietudes sobre la situación actual y la línea política del PSOE desde que Pedro Sánchez se alzó con el liderazgo del partido. Son y se sienten socialistas, pero no están cómodos con el proyecto de Sánchez. Por eso piden «ReActivar la socialdemocracia» dentro del PSOE, convencidos como están de que «la política todavía puede ser decente».

En la clandestinidad

Llegar hasta su primera reunión oficial no ha sido un camino de rosas, precisamente. De hecho, han mantenido en secreto casi hasta las horas previas a la celebración de la reunión el lugar, una sala en la sede de UGT, en la Avenida de América, de Madrid. Asegura otro de los asistentes que «no es fácil encontrar un local donde reunirnos; no sería la primera vez que nos desconvocan… poco antes de la reunión».

En esta ocasión, lo han conseguido, con mucha cautela y cierta dosis de secretismo, casi hasta el mismo momento del evento. Todos los asistentes procedían del socialismo madrileño. Y todos están interesados en presentar candidaturas alternativas a las del líder de los socialistas madrileños, Óscar López, o a la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, del mismo modo que piensan que Sánchez debe convocar elecciones y retirarse.

Todo lo que representa al sanchismo ha dejado de representar a este grupo de socialistas de base que, con mucha cautela, puesto que saben que enfrentarse al sanchismo son «palabras mayores». Sin embargo, en su carta a militantes, votantes y simpatizantes son contundentes con sus 10 puntos a aplicar para recuperar a su partido (empezando por la marcha de Sánchez y la convocatoria de elecciones de inmediato); admiten que ha llegado el momento de movilizarse, porque «la democracia no se defiende con silencio, sino con responsabilidad».

Es su forma de invitar a sumarse a su «revuelta» y tratar de convertirla en «revolución» dentro del PSOE. Es su llamamiento a todos aquellos compañeros que, según aseguran, dicen guardar silencio para no ser considerados «traidores» o para «no dañar al PSOE».