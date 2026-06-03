Leire Díez implica a Sánchez en la cloaca del PSOE: «El ‘one’ dice a Santos que hay que seguir, que no me rinda»

El informe de la UCO del 26 de mayo de 2026 y presentado ante el juez Santiago Pedraz, recoge una cadena de mensajes en los que Leire Díez, la «fontanera de Ferraz», vincula de forma reiterada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el conocimiento y el impulso de la red de operaciones encubiertas que ella misma coordinaba.

Tal como ha constatado OKDIARIO en el sumario del caso, los investigadores identifican al «one», término empleado por Leire Díez en sus conversaciones privadas, con Pedro Sánchez, y documentan al menos cuatro referencias directas en las que este habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán, entonces Secretario de Organización del PSOE.

El documento policial, de 371 folios y 41 anexos, forma parte de las Diligencias del caso de las cloacas del PSOE declaradas secretas hasta ahora. Su contenido ha trascendido tras las entradas y registros de Guardia Civil en los domicilios de la cloaquera socialista Leire Díez.

La referencia más explícita al presidente aparece en un mensaje que Leire Díez envió al empresario Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y empresario comisionista, el 15 de febrero de 2025, días después de que un medio publicara un artículo que la señalaba como responsable de una campaña de desprestigio contra jueces, fiscales y periodistas: «Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo».

Extracto de una conversación sobre Sánchez entre Leire Díez y el ex presidente de la SEPI.

La UCO precisa que «S» es Santos Cerdán y que «el one» designa al presidente del Gobierno, dado que era la única persona con autoridad jerárquica sobre Cerdán dentro del partido.

La misma referencia había aparecido previamente, el 16 de septiembre de 2024, en otra conversación recuperada del iPhone 15 Pro Max intervenido a Leire Díez. En esa ocasión, tras la publicación del primer artículo periodístico que destapaba sus actividades, Leire Díez escribió: «El one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda». El mensaje fue enviado pocas horas después de que la noticia viera la luz.

Orígenes de la trama

El informe sitúa el origen de toda la operación en la publicación, el 24 de abril de 2024, de la llamada «Carta a la Ciudadanía» firmada por Pedro Sánchez, motivada por la apertura de diligencias judiciales contra su esposa Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Dos días después, el 26 de abril, Santos Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz 68-70 de Madrid a la que asistieron, entre otros, Antonio Hernando, Ion Antolín y la propia Leire Díez.

En una grabación obtenida de una reunión posterior, el empresario Javier Pérez Dolset relata lo que entonces ocurrió: «Sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y entonces el presidente ya dijo, que se limpie todo». Leire Díez interviene en el mismo audio con una sola palabra: «límpiese».

La UCO documenta que aquella reunión fue el punto de ignición de una actividad que se prolongó durante más de un año y que incluyó intentos de soborno a fiscales, manipulación de testigos, revelación de secretos oficiales y una campaña sistemática de descrédito contra la Unidad Central Operativa.

«El presi lo tiene claro»

La implicación del presidente no se limita a esas dos referencias. En conversaciones con el abogado Ismael Oliver, Leire Díez escribió el 30 de enero de 2025: «El presi lo tiene claro», en referencia a la estrategia jurídica acordada para la defensa de Koldo García.

Oliver respondió con un mensaje que los investigadores consideran revelador de la catadura del entramado: «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez o les van a joder la vida».

Sánchez en otra reunión

La referencia más perturbadora al Presidente se produjo durante la reunión del 7 de mayo de 2025 entre Leire Díez, Pérez Dolset y el fiscal anticorrupción del caso Villarejo en el despacho del empresario Luis del Rivero en la calle Juan Bravo de Madrid. La conversación fue grabada por el propio Stampa y aportada posteriormente a la causa.

Cuando Stampa preguntó quién iba a conocer el contenido de la reunión, Leire Díez respondió: «Lo va a saber el jefe de Álvaro», en referencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Stampa preguntó: «¿El ministro o el presidente?». Leire Díez respondió: «A todos». Pérez Dolset añadió: «A ambos».

En esa misma reunión, Leire Díez le dijo al ex secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez, en una grabación anterior del 15 de julio de 2024: «Los que me han dicho que me ponga al frente están en la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa. Porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz».

La UCO recoge asimismo que, en una conversación con Vicente Fernández Guerrero tras una filtración periodística, Leire Díez escribió: «Todo el mundo mira hacia mí», justificando la confianza depositada en ella porque «saben que me rodeo bien».

92.670 mensajes de WhatsApp

En otra conversación, Oliver señalaba: «Si las reglas están claras cuenta conmigo», y Leire Díez respondía con una frase que los investigadores subrayan en su informe: «Están claras y el jefe lo tiene muy claro».

La cadena indiciaria que construye la UCO es tan precisa como un reloj de engranajes: Leire Díez ejecuta, Cerdán dirige, y «el one» alienta. Ninguno de los tres nombres aparece con apellidos en los mensajes. Pero los 92.670 mensajes de WhatsApp entre Leire y Vicente Fernández, los 37.850 de Signal y las grabaciones obtenidas dibujan una estructura presuntamente criminal en el despacho noble de Moncloa.