La abogada socialista Leticia de la Hoz a un imputado: «Soy intermediaria de Leire Díez»

La abogada socialista Leticia de la Hoz le dijo a Antonio Rodríguez Estepa, imputado por un fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, que «era intermediaria de Leire Díez». El sumario de las cloacas del PSOE desvela cómo Leticia de la Hoz hacía gestiones para Leire Díez pese a que ella ha mentido negándolo por activa y por pasiva.

La abogada de Koldo García se reunió con Carmen Pano, Antonio Rodríguez Estepa y otros investigados cuyas reuniones saldrán a la luz próximamente. Tal y como adelantó OKDIARIO, estas personas prestaron declaración en la sede de la Guardia Civil de Tres Cantos y explicaron sus contactos con las cloacas.

Uno de los imputados a quien trataron de chantajear es Antonio Rodríguez Estepa. Este hombre dijo ante los agentes haber conocido a Leticia de la Hoz en una cafetería de Plaza de Castilla acompañada de Jacobo Teijelo, el abogado que recibió más de 100.000 euros del PSOE por hacer gestiones para la cloaca de Leire Díez, que recibía órdenes de Santos Cerdán.

Teijelo se le ofreció como abogado, pero su propuesta no le convenció. Fue entonces cuando entró en escena la participación de Leticia de la Hoz y su socio Ángel, que le acompañaba a muchas reuniones y participa activamente en sus negocios. La primera reunión se produjo en el Hotel Meliá Castilla en Madrid y los contactos siguieron después a través de la letrada socialista Leticia de la Hoz.

Antonio Rodríguez Estepa declaró que le plantearon que tenían una propuesta para él. «Le trasladaron que había gente que conocía todo lo que le afectaba en la causa y le propusieron beneficios procesales en la causa en la que estaba siendo investigado con la condición de que aportara información comprometedora sobre REPSOL, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda», recoge la UCO tras tomarle declaración.

Y prosiguen: «Leticia de la Hoz dijo al manifestante que la persona que podría reunirse con él y llevar a cabo el ofrecimiento realizado era Leire Díez. Que Leire estaba relacionada con el Gobierno a un segundo nivel, que Leticia le dijo que si aceptaba la propuesta se tendría que reunir con Leire y que en las reuniones mantenidas con Leticia esta le transmitió que actuaba como intermediaria o emisaria». También le preguntaron si conocía a otra gente de la Guardia Civil.

Declinó la oferta de la cloaca

El empresario Rodríguez Estepa declinó la oferta de la cloaca, así como también hicieron otros empresarios a los que intentaban comprar. Estepa consultó a su abogado Adolfo Prego, que le trasladó que «no hiciese ningún acuerdo con estas personas bajo ningún concepto, porque les dio la percepción de que no cumplirían».

Estepa declaró en la UCO que los beneficios que le ofrecía Leticia de la Hoz eran sentarse con el jefazo de la Fiscalía para llegar a un acuerdo que le pudiera beneficiar, pero todo condicionado a que el manifestante aportara información.

Leticia de la Hoz en contacto con Leire

Tal y como informó este periódico, la UCO tiene ingente cantidad de documentación sobre las gestiones de la cloaca que salpican a Leticia de la Hoz.

Los agentes custodían, en el caso de Estepa, un documento PDF llamado Denuncia a UCO que Leticia de la Hoz le envió a Leire Díez a través de Whatsapp. Se trata de una denuncia que puso Estepa ante la Fiscalía Anticorrupción. El empresario dijo en la Guardia Civil que se la aportó a Leticia de la Hoz, como también lo hizo a todo el sector de los hidrocarburos.

Los agentes tienen en su poder todas las conversaciones de Leticia de la Hoz con Leire Díez. Buscaban guardias civiles que cargasen contra la UCO para proteger al Gobierno de Pedro Sánchez. Leticia de la Hoz negó a este periódico su participación con las cloacas, pero el sumario demuestra que tenía contacto permanente con Leire Díez y que utilizaba sus contactos para ofrecerle sus servicios.

Díez y sus abogados de confianza, Jacobo Teiejelo e Ismael Oliver, están imputados, Leticia de la Hoz aún no, pese a que participó en el trabajo de la cloaca. OKDIARIO tiene amplia documentación sobre los negocios de Leticia de la Hoz.