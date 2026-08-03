José Manuel García-Margallo sostiene que lo ocurrido en Ceuta no puede calificarse como una simple crisis migratoria, sino como «un atentado contra la unidad de España y la integridad territorial de España», en una entrevista concedida este lunes a El Foco de María Zabay. A su juicio, ha habido una «operación de mandar un recado de que ellos escriben el guion y que el Gobierno español está a su dictado».

El exministro de Asuntos Exteriores considera que la actuación del Ejecutivo ha sido un fracaso y asegura que habría que remontarse a Godoy para encontrar «la serie de disparates que estamos viendo en este tema». También afirma que Marruecos «ha olido» la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y sostiene: «Todos estamos de acuerdo en que -la entrada masiva- no hubiese sido posible sin la colaboración de Marruecos».

Sobre la polémica entre el CNI, Defensa e Interior, Margallo cuestiona la actuación de los servicios de inteligencia y lanza una de sus críticas más duras: «Si de verdad el CNI no lo sabía, lo que yo me pregunto es: ¿tienen la bondad de explicarme de qué se entera el CNI?».

En cuanto a la respuesta que debería dar España, defiende que el que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas «solo depende de España» y reclama recuperar la firmeza en política exterior: «España lo que tiene que hacer es hacerse respetar», porque, advierte, «un país que no se respeta a sí mismo no puede pretender que le respeten ni sus socios ni sus adversarios».