Hallan una urna funeraria con las cenizas del difunto dentro en las taquillas de un súper de Benidorm

La Policía Local de Benidorm busca al propietario de una urna funeraria con las cenizas del difunto en su interior. Los agentes han hallado la citada urna funeraria en las taquillas de un supermercado de la localidad. Es decir, en los espacios en que los clientes dejan sus pertenencias y bolsas antes de acceder a la parte destinada para la compra. De inmediato, han trasladado el hallazgo como «el olvido más inesperado» a sus redes sociales, con una imagen de la citada urna. «Las llaves, la cartera, el móvil…, son los olvidos más habituales. Pero esto no lo encontramos todos los días. Alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado», ha anunciado la Policía Local en un intento de encontrar a su legítimo propietario.

Los agentes agregan en esa misma publicación que «si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm», para a continuación explicar que ellos saben «que no es un objeto cualquiera», porque: «Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato». Finalmente, los agentes piden a los usuarios de la red que compartan la publicación «para ayudar a que vuelva a los suyos».

La localidad de Benidorm está considerada como la ciudad-turismo por excelencia. Está ubicada en la provincia de Alicante, al norte de la capital de la misma. Y durante el verano, supera los 365.000 habitantes, frente a los más de 77.000 censados todo el año.

El hallazgo este lunes de la urna con las cenizas en su interior en la taquilla de un supermercado en la localidad de Benidorm ha dado la vuelta no solo a la ciudad, sino a toda la provincia de Alicante y a España entera, por lo insólito del mismo.