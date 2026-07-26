Hallan a un niño autista de 8 años solo y sentado en el aparato de aire exterior de un piso 21 en Benidorm

Agentes de la Policía Local de Benidorm han salvado la vida a un niño autista de 8 años merced a una rápida intervención antes de que llegasen los equipos de emergencias. En el momento de los hechos, el menor se encontraba solo en el apartamento turístico ubicado en un piso 21 de un total de 30 alturas, en la Avenida de Bilbao, en que se hospedaba junto a su padre. El menor ha sido encontrado por los agentes sentado encima del aparato de aire acondicionado situado en la parte exterior del balcón, como se puede ver en el vídeo que ilustra información. Uno de los agentes ha agarrado fuertemente al chico por un brazo para evitar que se resbalase y cayese al vacío. A este agente le sujetaba a su vez otro policía local, a fin de que, en caso de resbalón del menor, no cayeran ambos al vacío. En todo momento, el niño ha estado sujeto a los agentes.

El menor estaba solo porque el padre del chico había salido a efectuar unas compras. A su regreso, ha sido detenido por un presunto delito de abandono temporal del menor. Tanto el padre como el menor son de origen búlgaro y se encontraban en Benidorm de vacaciones.

Ha sido el conserje del edificio quien ha avisado a la Policía Local. Con la colaboración de un vecino, los agentes han podido acceder al balcón del apartamento contiguo. Durante su intervención, han solicitado, a su vez, la presencia de los efectivos del Parque de la Marina Baja del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante. Cuando estos efectivos han llegado, el menor ya se encontraba a salvo gracias a la labor de los dos policías locales. Ya que antes de la llegada de los efectivos de emergencias, el conserje ha conseguido una copia de las llaves del apartamento, lo que ha hecho posible que los policías locales pudieran acceder al mismo.

El niño, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, ha sido trasladado al Hogar Provincial de Alicante, a la espera de que su madre venga a por él. Los hechos se han desarrollado entre las 23:00 horas del sábado, 25 de julio, y las 02:00 horas de este domingo.

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha trasladado a los dos agentes que han efectuado el arriesgado rescate el «más sincero agradecimiento», así como al resto del colectivo: «Actuaciones como esta ponen de manifiesto el verdadero valor de la profesión».