Una madre se olvida que no había clase y deja a su hijo sólo en el patio de un colegio de Palma

Sobresalto en Son Ferriol al localizar agentes de la Policía Local de Palma a un menor de ocho años completamente solo dentro de un colegio en un día no lectivo. Los hechos ocurrieron hace unos días, alrededor de las 09:15 h, cuando un ciudadano que paseaba por la zona se percató de algo inusual: un niño se movía sólo dentro del recinto escolar, pese a que ese día el centro no tenía actividad programada.

Intrigado y preocupado, el ciudadano avisó de inmediato a la Policía Local. Hasta el lugar acudieron agentes del equipo de Educación Vial, quienes comprobaron que, aunque la puerta del patio estaba cerrada, podía abrirse simplemente empujándola. Al acceder, encontraron al menor en el interior del recinto, aparentemente tranquilo pero completamente solo.

El niño explicó que su madre lo había dejado en el colegio como cualquier otro día. Sin embargo, al entrar y no ver a ningún adulto, profesor o compañero, recordó que ese día no había clase. Ante la confusión y sin saber qué hacer, decidió esperar en el patio a que su madre regresara a buscarlo.

Los agentes acompañaron al menor hasta otro centro cercano donde se desarrollaba una actividad educativa. Allí contaron con la ayuda de una orientadora de la Conselleria d’Educació i Universitats, que conocía a la familia y colaboró para contactar rápidamente con la madre. Durante todo el proceso, el niño estuvo acompañado, atendido y en un entorno seguro.

La progenitora fue citada posteriormente en la Comisaría del Distrito Este, donde explicó que desconocía por completo que se trataba de un día no lectivo y que incluso se aseguró de que su hijo entrara correctamente al recinto antes de marcharse. Una vez verificada la filiación y aclarada la situación, la Policía entregó el menor a la madre sin mayores complicaciones.

El incidente ha generado preocupación entre vecinos y personal educativo de la zona, ya que la puerta del centro —pese a estar formalmente cerrada— podía abrirse sin dificultad. Una circunstancia que permitió la entrada del menor y que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los sistemas de seguridad de algunos centros escolares en días sin actividad.