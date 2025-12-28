Fiestas, reformas y fraude: la Policía desmantela una trama de explotación laboral en Mallorca

La Policía Nacional desplegó en Mallorca una amplia operación contra la explotación laboral y el uso fraudulento de documentación, una actuación que culminó con la detención de dos hombres por emplear la identidad de otra persona vinculada contractualmente a una de las empresas inspeccionadas. El dispositivo se desarrolló de manera conjunta con la Inspección de Trabajo y puso el foco en prácticas irregulares que erosionan los derechos laborales más básicos.

La primera intervención tuvo lugar en un hotel de la zona de Playa de Palma, inmerso en un proceso de reforma. Hasta allí se desplazaron agentes del Grupo IV de la Brigada de Extranjería, con el objetivo de revisar la documentación personal y laboral de los empleados y comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad social, empleo y extranjería.

Durante el registro, los agentes identificaron a un total de 61 trabajadores pertenecientes a once empresas, entre contratistas y subcontratas. Fue entonces cuando se detectó que uno de los empleados estaba trabajando bajo la identidad de otra persona. Las investigaciones derivaron finalmente en la detención de dos individuos como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

Pero la jornada no terminó ahí. Ese mismo día, en una nueva actuación coordinada, la Policía Nacional se trasladó a un restaurante del municipio de Artà, donde se celebraba una fiesta en su interior. Tras identificar a los trabajadores del local, que desempeñaban labores de camareros y pinchadiscos, se comprobó que ninguno de ellos figuraba dado de alta en la Seguridad Social.

Con estas actuaciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la explotación laboral, el uso indebido de documentación y las prácticas irregulares que afectan especialmente a trabajadores en situación de vulnerabilidad. Operaciones como esta refuerzan la cooperación entre los distintos organismos competentes y contribuyen a garantizar condiciones laborales dignas, además de prevenir cualquier forma de abuso o fraude en el ámbito del trabajo.