Alertan de maniobras peligrosas de grandes camiones en zonas escolares de Palma

La asociación Vianants Mallorca ha advertido de las peligrosas maniobras que supuestamente realizan algunos camiones de gran tonelaje para la carga y descarga de supermercados situados muy cerca de zonas peatonales y escolares de la ciudad de Palma.

La entidad ha denunciado en un duro comunicado que se están normalizando ciertas maniobras invasivas de camiones en espacios destinados exclusivamente a peatones, que podrían en peligro a jóvenes y menores de edad.

Y es que aseguran que esta situación se ha convertido en un «problema grave y creciente» concretamente en una zona de carga y descarga de un supermercado situado junto al colegio Camilo José Cela del barrio palmesano de Nou Llevant.

La asociación considera que deberían haberse establecido medidas como un horario específico de carga y descarga, la presencia de una persona que supervise la maniobra desde la acera y señalización específica para reforzar la seguridad peatonal. «Nada de ello compensa el riesgo de base, pero al menos lo mitigaría», aseguran.

Vianants Mallorca ha advertido que este problema podría repetirse en un nuevo supermercado de la misma zona de Nou Llevant, donde los camiones se verán obligados a invadir la acera marcha atrás para acceder al área de carga y descarga.