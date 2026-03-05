Alertan de maniobras peligrosas de grandes camiones en zonas escolares de Palma
Una asociación advierte de que se están normalizando maniobras invasivas de camiones a la hora de hacer carga y descarga
La asociación Vianants Mallorca ha advertido de las peligrosas maniobras que supuestamente realizan algunos camiones de gran tonelaje para la carga y descarga de supermercados situados muy cerca de zonas peatonales y escolares de la ciudad de Palma.
La entidad ha denunciado en un duro comunicado que se están normalizando ciertas maniobras invasivas de camiones en espacios destinados exclusivamente a peatones, que podrían en peligro a jóvenes y menores de edad.
Y es que aseguran que esta situación se ha convertido en un «problema grave y creciente» concretamente en una zona de carga y descarga de un supermercado situado junto al colegio Camilo José Cela del barrio palmesano de Nou Llevant.
La asociación considera que deberían haberse establecido medidas como un horario específico de carga y descarga, la presencia de una persona que supervise la maniobra desde la acera y señalización específica para reforzar la seguridad peatonal. «Nada de ello compensa el riesgo de base, pero al menos lo mitigaría», aseguran.
Vianants Mallorca ha advertido que este problema podría repetirse en un nuevo supermercado de la misma zona de Nou Llevant, donde los camiones se verán obligados a invadir la acera marcha atrás para acceder al área de carga y descarga.
Según han explicado en una nota de prensa, se trata de una práctica que contradice la normativa estatal y municipal que prohíbe expresamente la ocupación del acerado por vehículos de mercancías fuera de los espacios habilitados.
En relación a esto, la asociación ha criticado además que la transformación urbanística del polígono de Nou Llevant perpetúa errores como conceder autorizaciones «que normalizan que un tráiler invada una acera y maniobre marcha atrás frente a una escuela». «Vuelve a llenarse de los mismos errores de siempre», han añadido.
Por último, han reivindicado la acera como un espacio seguro y de uso público para los peatones que «bajo ningún concepto puede convertirse en plataforma logística ni generar peligro o molestias constantes». «La ciudad no puede seguir adaptándose a los camiones», han concluido.