Ningún colegio público de Baleares sirve comida halal por la falta de peticiones de las familias musulmanas

Según ha podido saber OKBALEARES, ninguno de los 339 colegios públicos de primaria y secundaria de Baleares sirve en sus comedores comida halal. No se conoce ningún caso de peticiones por parte de familias musulmanas con sus hijos inscritos en los centros escolares públicos de las Islas.

El partido político Vox ha hecho en los últimos meses dos peticiones de información a este respecto a la Conselleria de Educación del Govern que preside en Baleares Marga Prohens. En ninguno de los dos intentos realizados por escrito ha recibido una respuesta concreta.

OKBALEARES adelanta esa respuesta. Educación atenderá las peticiones que se le formulen para que se incluya el menú halal en los comedores de los colegios públicos. Lo hará bajo demanda y siempre obedeciendo a la Ley estatal que obliga a ello a las comunidades autónomas titulares de los colegios públicos.

Sin embargo, las peticiones de familias musulmanas no existen en la actualidad. Y hay tres posibles causas, según señalan desde la Conselleria. Por un lado, las familias musulmanas establecidas en Baleares descartan el uso del comedor escolar para sus hijos. Por otro, las pocas que lo pueden hacer puntualmente ponen en la mochila de sus hijos el menú halal comprado o elaborado en casa, y lo consumen en el centro.

Se apunta, sin embargo, otro motivo: las familias podrían desconfiar de que las empresas de catering del colegio de sus hijos cumplan a rajatabla y de forma estricta el protocolo para la elaboración de estos menús.

La ley islámica marca que la comida halal excluye terminantemente el cerdo, el alcohol, la sangre y los animales carnívoros. Mientras, la carne permitida debe ser sacrificada mediante un ritual específico como el sacrificio con un corte rápido en el cuello que permita un desangrado rápido. Además, toda la cadena de producción desde el almacenamiento hasta el transporte debe haber evitado la contaminación cruzada con productos no permitidos.

Además, el animal a sacrificar debe ser colocado sobre su costado izquierdo en dirección a la Meca y es degollado mientras el matarife pronuncia: «En el nombre de Dios, Dios es el más grande».

Todo un protocolo obligatorio que las familias musulmanas pueden no tener claro que se cumpla al 100% en el caso de que soliciten en el colegio este menú específico para sus hijos.