Vox sospecha que el Govern oculta el número de menús halal que sirven a diario los colegios de Baleares

El grupo parlamentario de Vox en Baleares vuelve a registrar en el Parlament una batería de preguntas por escrito para conocer tanto el número de menús halal que sirven a diario los colegios públicos de Baleares y el coste que éste servicio tiene para los ciudadanos. Son preguntas para el conseller de Educación, Antoni Vera. Así lo ha anunciado este miércoles tras la junta de portavoces la responsable del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas.

No es habitual que un grupo parlamentario tenga que repetir una misma pregunta a un miembro del Govern. Fuentes de Vox han adelantado a OKBALEARES que el motivo de la insistencia es la «ambigua respuesta recibida al primer intento tras preguntar si se servía menú halal en centenares de colegios de Baleares, preguntados uno por uno».

La respuesta de la Conselleria fue: «En relación con la cuestión formulada, hay que indicar que la regulación aplicable en esta materia se encuentra recogida en el Real decreto 315/2025 de 15 de abril, por la cual se establecen las normas de desarrollo de la Ley 17/2011 de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, en todo lo relativo a una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Se trata, por tanto, de una normativa estatal de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, incluida la nuestra».

En concreto, el artículo 10 del Real Decreto 315/2025 regula la disponibilidad de menús especiales y establece que los centros educativos deben garantizar la oferta de menús adaptados para aquel alumnado que lo requiera por motivos éticos o religiosos.

Vox en tiende que la respuesta dada por Vera no se ajusta a las preguntas remitidas: «cuántos menús halal se ofrecen y a qué precio». Por eso registra de nuevo este miércoles la batería con más de 100 preguntas, colegio por colegio.