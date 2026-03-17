Así es el esperado tráiler de ‘Torrente presidente’, la nueva película de Santiago Segura

Torrente presidente ya ha confirmado su gran estreno tras llegar a los cines y recaudar casi siete millones de euros en taquilla en su primer fin de semana, un récord que apenas tres películas más han podido superar en la historia, entre ellas Torrente 2. Estos datos los ha conseguido Santiago Segura con una estrategia de promoción completamente al contrario de lo que sería lo habitual: sin enseñar la película a la prensa, sin tráiler y sin cartel. Eso no quiere decir que no haya tenido promoción, puesto que el director ha estado en todas las televisiones posibles con la camiseta de su película, un clásico desde hace décadas, además de empapelar las calles y llenar la red de anuncios. Días después de llegar a los cines, ahora sí tenemos disponible el tráiler de la película, que desvela algunos de los cameos que tanto ha querido proteger para los espectadores. Otro secreto que contamos en Happy FM (tranquilos, no es un spoiler) es que hay una escena postcréditos, por eso recomendamos que nadie se levante del cine cuando salgan los créditos finales.

Tal y como explicó días antes del estreno en cines, su intención era hacer una película para los muy fans de José Luis Torrente: «No quiero decir nada de la película. Los primeros que ven las películas suelen ser los críticos, la prensa especializada o los famosetes que van a dejarse ver en la alfombra roja», así explicó su obsesión por el secretismo en Pasapalabra. «Y yo quiero que los primeros que vean la película sea el público, que sea una sorpresa. No hay tráiler… es impresionante porque esto no se ha hecho nunca», así ha reconocido que lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que haría cualquier experto en márketing.

Tal y como ha explicado en su paso por El Hormiguero, para evitar que los cameos y los trabajadores de la película filtrasen algo, utilizó la misma técnica que utiliza MasterChef. Según contaba a Pablo Motos, en el talent de cocina tuvo que firmar un contrato de confidencialidad en el que prometía no contar nada y no publicar nada en internet, bajo multa de 100.000 euros. Curiosamente, es la primera vez que utiliza un contrato de confidencialidad en sus películas, pese a que mueve millones de euros en cada una de ellas.

Tras días de espera, Segura ha querido estrenar el tráiler en exclusiva en El Hormiguero, dándole ese privilegio a su amigo Pablo Motos, que fue uno de los que le animó a hacer una sexta entrega del corrupto policía. En él se puede ver que Cañita Brava, Willy Bárcenas, el pequeño Nicolás, Carlos Areces y Carlos Herrera aparecen en la película, aunque se guarda muchos de los cameos, especialmente los tres que más sorprenderán a los espectadores.

«A mí que piensen que es bochornoso me parece muy bien, si en la publicidad ya lo decía yo, que iba a ser aún peor. El aviso no les ha hecho mella. Luego dije que esto es para fans de la saga y va uno que odia la saga», así se defendía en El Hormiguero de algunas de las críticas negativas de la prensa que se han podido leer tras el estreno de Torrente presidente en cines.