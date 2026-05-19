Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 18 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 562 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, finalmente, han detenido al culpable del robo de camiones, mientras que Valentina parece que rehúye a Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Nieves ha hecho una proposición verdaderamente inesperada a Mabel, mientras que don Agustín se arma de valor para continuar indagando sobre la muerte de Alberto. Todo ello mientras Fina y Cloe se conocen, a pesar de que sale a la luz que Fina está ocultando algo verdaderamente impactante a Marta. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 563 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 19 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Marta no duda un solo segundo en recriminar a Tasio que Carmen se haya marchado como consecuencia de su infidelidad. Es algo que, desde luego, parece que no le va a perdonar tan fácilmente, ni mucho menos.

Todo ello mientras tiene lugar uno de los momentos más esperados por los seguidores de esta ficción, como es el reencuentro de Damián con Fina. Un instante verdaderamente impresionante y que, como era de esperar, ha dejado a sus protagonistas verdaderamente sin palabras. ¡No es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, Paula tiene una entrevista de trabajo, mientras que Antoine Brossard llega, de un momento a otro, a la fábrica. Todo ello mientras Brossard comunica la firme y contundente decisión que ha tomado respecto al futuro de la fábrica. En cuanto a Salva, hace todo lo que está en su mano para tratar de descubrir si Álvaro fue cómplice de Gorito. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.