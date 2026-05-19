Graduada en una universidad de Nueva York y a punto de casarse: la vida actual de Karelys Rodríguez, la ex más polémica de Cayetano Rivera

En 2019, unas imágenes de Cayetano Rivera en un viaje a Londres con una mujer que no era Eva González desataron la locura. Una desconocida Karelys Rodríguez comenzaba a copar los titulares de las revistas del papel couché por su relación con el torero, que al principio se defendió diciendo que era solo una amiga. En un comienzo, la joven también prefirió mantenerse al margen hasta que se destapó que la jurista de Canarias había llamado a un fotógrafo para que sacara a la luz esta cita con el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez. ¿El motivo? Las supuestas promesas de amor que le había hecho el actual novio de Tamara Gorro.

Poco tiempo después, Rodríguez no dudó en sentarse en distintos programas de televisión para dar su testimonio y asegurar que su affaire coincidió supuestamente durante el tiempo en el que Cayetano estuvo casado con la modelo de Mairena de Alcor.

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«Hemos tenido una relación especial durante todos estos años, yo he estado enamorada de él. Nunca lo he querido reconocer y, en estos años, me lo negaba a mí misma y a los pocos amigos que eran conocedores de esta historia. Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco (…). Yo tenía 21 años y me vino este hombre guapísimo. Lo conocí y me trataba increíblemente. Me decía que era importante en su vida y me hacía sentir especial. Obviamente, yo babeaba y lo idealizaba (…). No quiero entrar en detalles, pero si yo he estado ahí, ha sido porque él no me dejaba ir», dijo en una entrevista en Lecturas.

De esta trama —que ocupó muchas horas en la parrilla televisiva y que puso en jaque el matrimonio de Eva y Cayetano, que se separarían poco tiempo después— han pasado más de cinco años y la vida de Karelys nada se parece a la que tenía cuando despegó su fama.

Karelys Rodríguez cambió radicalmente de vida

Tras su boom mediático, Karelys decidió dar un paso atrás en su exposición. La joven, que entonces vivía en Londres, decidió mudarse al otro lado del charco. Concretamente a Nueva York, donde vive desde el 2023. En la Gran Manzana, la de Canarias ha tenido la oportunidad, no solo de crecer profesionalmente dentro del mundo de la abogacía, sino de crear una cuenta de Instagram de lifestyle con contenido sobre su vida neoyorquina o sobre su estilo.

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Tal y como ha publicado, la joven reside en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y, de hecho, en varias ocasiones ha compartido imágenes del piso en el que vive.

Sin embargo, y más allá de su éxito profesional, en esta etapa de su vida alejada del foco, Karelys ha encontrado el amor en un misterioso hombre: John Clote, con el que pasará por el altar tras comprometerse el verano pasado en Cabo de San Lucas. «Aún me parece un sueño. Gracias por hacerme sentir tan afortunada», escribió la joven junto a un carrusel de fotos en las que, además de posar junto a su futuro marido, también mostró su impresionante anillo de compromiso.

Sea como fuere, y completamente ajena a lo que pasa en España —y en la vida de su ex, Cayetano Rivera—, ahora Karelys ha compartido un nuevo logro tras graduarse en Fordham University.