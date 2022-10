Karelys Rodríguez ha vuelto a los titulares después de la noticia de una supuesta separación por parte de Eva González y Cayetano Rivera, que llevarían meses haciendo vidas separadas. Esta crisis no es la primera que atraviesa la pareja, en 2019 tuvieron que hacer frente a una etapa complicada para la relación cuando Semana publicó unas imágenes del torero junto a Karelys Rodríguez en un restaurante en Londres. Por este motivo, muchos han puesto el punto de mira en esta última cuando han estallado estos nuevos rumores de separación.

El salto de Karelys Rodríguez a los medios

Karelys Rodríguez fue noticia por estas imágenes años atrás y se la sigue relacionando con el torero. Aún con ello, parece que ella no quiere saber nada de todo lo que está ocurriendo. Esta joven continúa haciendo su vida en Londres, ciudad donde fue fotografiada con el torero en 2019, pero se muestra muy centrada en su trabajo y no se relaciona con la polémica.

«Me pilla en mi puesto de trabajo, no puedo hablar. No quiero saber nada de eso, estoy al margen de todo» declaraba para La razón de manera rotunda. Esta trabaja en un prestigioso despacho de abogados y se aleja de la fama que tuvo en España por su conexión con Cayetano Rivera. Ahora, parece que no quiere ni oír hablar del mismo.

La conexión con la crisis de Eva González y Cayetano Rivera

Aún con ello, son muchos los que han apuntado que esta crisis que ahora saltaba a los titulares vendría de largo y estaría relacionada con la aparición de Karelys Rodríguez en la vida del matrimonio. En las imágenes que se publicaron en ese momento se les podía ver con una actitud cómoda por Londres, pero en un primer momento, el torero optó por negar las imágenes.

Se dijo que se trataba de ‘una vieja amiga’ que vivía en Londres, pero los medios no tardaron en descubrir la identidad de Karelys Rodríguez y su vinculación real como Cayetano Rivera. Este fue un gran golpe para el matrimonio, pero la presentadora y el torero se enfrentaron a la situación restando importancia a la tormenta mediática que se originó a raíz de las fotos.

Eva González declaró públicamente que confiaba en su marido y este, no hizo declaraciones sobre la situación para intentar apagar las llamas. Después de este boom en los medios Karelys Rodríguez optó por volver al anonimato y muchos se olvidaron de su presencia, pero hay quien cree que la sombra de esta crisis en 2019 podría haber dañado gravemente la pareja.

Ahora, que este matrimonio parece estar en boca de todos, ha preferido no manifestarse para poder desvincular su imagen de la del torero una vez más. Continúa con su vida en Londres y cuando le han preguntado ha dicho que no quería saber nada del tema, que no estaba vinculada.

Por su parte, Eva González, también guarda silencio y se refugia en sus compromisos profesionales para dejar atrás todos los rumores. Aún con ello, en los últimos eventos hemos visto como el matrimonio optaba por no ir acompañado, remarcado más aún esta crisis matrimonial que publicaba en exclusiva la revista ‘¡Hola!’.